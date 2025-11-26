Hyundai відкликає понад 85 тисяч моделей Sonata: яка причина

Hyundai оголосила про відкликання 85 043 седанів Sonata через ризик деформації та навіть плавлення бензобака. Причиною стала несправність клапана, що може призвести до потрапляння стисненого повітря в бак і збільшення ризику займання.

Hyundai подала до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) документи, у яких повідомила про відкликання понад 85 тисяч седанів Sonata. Під дію кампанії потрапили моделі 2020–2023 років із 1,6-літровим бензиновим турбодвигуном. Версії з гібридним 2.0-літровим мотором у відкликання не входять. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NHTSA.

Що саме сталося з Hyundai Sonata?

Проблема полягає в роботі клапана контролю продувки адсорбера. Через його пошкодження стиснене повітря може потрапляти з турбокомпресора у паливний бак. У результаті бак деформується, розширюється та може доторкнутися до гарячих елементів вихлопної системи. У деяких випадках існує ризик плавлення пластикового бака або витоку пального, що підвищує ймовірність загоряння.

Як пише Car and Driver, у документах NHTSA зазначено кілька можливих ознак несправності: ззаду автомобіля може пролунати гучний "хлопок", на панелі приладів може загорітися індикатор несправності, з’являється запах пального або авто не заводиться. Станом на момент подання звіту Hyundai відома про сім випадків витоку пального у США та Канаді. Даних про аварії, травми чи загибель немає.

Власникам проблемних автомобілів запропонують звернутися до дилера Hyundai. У сервісному центрі перевірять і за потреби замінять клапан, оглянуть бак і сусідні деталі, а також оновлять програмне забезпечення блоку керування двигуном. Компанія компенсує витрати тим власникам, які раніше самостійно усували цю несправність.

Hyundai почне розсилати офіційні повідомлення власникам і дилерам з 16 січня 2026 року. Перевірити, чи потрапляє авто під відкликання, можна на сайті NHTSA за VIN-кодом.

