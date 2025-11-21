Чи реально зрівняти швидкості заряджання й заправки бензином?

Сьогодні моделі Hyundai, такі як IONIQ 5 та IONIQ 6, побудовані на платформі E-GMP, вважаються одними з лідерів ринку за швидкістю відновлення запасу ходу. Завдяки 800-вольтній архітектурі вони здатні зарядитися від 10% до 80% приблизно за 18 хвилин при використанні терміналів потужністю 350 кіловатів. Хоча цей показник є видатним для поточної індустрії, у компанії переконані, що для повного комфорту клієнтів цього замало, пише 24 Канал з посиланням на Electrek.

Тайрон Джонсон, керівник технічного центру Hyundai Motor Europe, зазначає, що "магічним числом" для споживачів є три хвилини. Саме стільки часу в середньому витрачає водій автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), щоб наповнити бак пальним.

За словами Джонсона, це питання скоріше психології, ніж реальної необхідності. Водії переймаються так званою "тривогою запасу ходу" і бояться ситуацій, коли їм раптово доведеться подолати понад 320 кілометрів, а часу на довгу зупинку не буде. Тож кінцева мета інженерів – зрівняти досвід користування електрокаром зі звичним ритмом експлуатації бензинових машин.

Як цього досягатимуть?

Для досягнення такого амбітного результату Hyundai інвестувала 200 мільйонів євро у новий розробницький центр. Головним викликом є збільшення швидкості зарядки без банального нарощування ємності та розмірів батарей. Встановлення більших акумуляторів неминуче призводить до збільшення ваги транспортного засобу та зменшення простору в салоні, що є тупиковим шляхом розвитку. Натомість інженери зосередилися на впровадженні технології зарядки потужністю 400 кіловатів.

У лабораторних умовах компанія вже тестує системи, які дозволять не лише скоротити час перебування на станції до кількох хвилин, але й забезпечити більший запас ходу без використання надважких батарей. Це дозволить Hyundai конкурувати з майбутніми моделями конкурентів, такими як Lucid Gravity та електричний Porsche Cayenne, які також націлені на пікову потужність у 400 кіловатів. Для порівняння, нинішній рекордсмен Porsche Taycan здатний приймати струм потужністю до 320 кіловатів, пише Auto Express.

Лишилося тільки чекати

Представники Hyundai також закликають до терпіння у розбудові інфраструктури. Автомобільна промисловість мала понад століття для вдосконалення процесу заправки пальним, тоді як електромобільний сегмент зіткнувся з вимогою надати миттєве рішення.

Попри те, що зараз на станціях із заявленими 350 кіловатами реальна швидкість часто обмежується 250 кіловатами через температуру батареї та інші фактори, розробники впевнені: ера зарядки за три хвилини вже на горизонті.