Реально ли сравнять скорости зарядки и заправки бензином?

Сегодня модели Hyundai, такие как IONIQ 5 и IONIQ 6, построены на платформе E-GMP, считаются одними из лидеров рынка по скорости восстановления запаса хода. Благодаря 800-вольтовой архитектуре они способны зарядиться от 10% до 80% примерно за 18 минут при использовании терминалов мощностью 350 киловатт. Хотя этот показатель является выдающимся для текущей индустрии, в компании убеждены, что для полного комфорта клиентов этого мало, пишет 24 Канал со ссылкой на Electrek.

Смотрите также Porsche показала "самый мощный серийный автомобиль в истории"

Тайрон Джонсон, руководитель технического центра Hyundai Motor Europe, отмечает, что "магическим числом" для потребителей является три минуты. Именно столько времени в среднем тратит водитель автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), чтобы наполнить бак горючим.

По словам Джонсона, это вопрос скорее психологии, чем реальной необходимости. Водители проникаются так называемой "тревогой запаса хода" и боятся ситуаций, когда им внезапно придется преодолеть более 320 километров, а времени на долгую остановку не будет. Поэтому конечная цель инженеров – уравнять опыт пользования электрокаром с привычным ритмом эксплуатации бензиновых машин.

Если речь идет о надежности, то по этому параметру японским брендам нет равных. В частности, SUZUKI S-CROSS обеспечен гарантией в три года или 100 000 километров, и за этот период производитель отвечает за качество авто через официальных дилеров в Украине.

Как этого будут достигать?

Для достижения такого амбициозного результата Hyundai инвестировала 200 миллионов евро в новый разработочный центр. Главным вызовом является увеличение скорости зарядки без банального наращивания емкости и размеров батарей. Установка больших аккумуляторов неизбежно приводит к увеличению веса транспортного средства и уменьшению пространства в салоне, что является тупиковым путем развития. Вместо этого инженеры сосредоточились на внедрении технологии зарядки мощностью 400 киловатт.

В лабораторных условиях компания уже тестирует системы, которые позволят не только сократить время пребывания на станции до нескольких минут, но и обеспечить больший запас хода без использования сверхтяжелых батарей. Это позволит Hyundai конкурировать с будущими моделями конкурентов, такими как Lucid Gravity и электрический Porsche Cayenne, которые также нацелены на пиковую мощность в 400 киловатт. Для сравнения, нынешний рекордсмен Porsche Taycan способен принимать ток мощностью до 320 киловатт, пишет Auto Express.

Осталось только ждать

Представители Hyundai также призывают к терпению в развитии инфраструктуры. Автомобильная промышленность имела более века для совершенствования процесса заправки топливом, тогда как электромобильный сегмент столкнулся с требованием предоставить мгновенное решение.

Несмотря на то, что сейчас на станциях с заявленными 350 киловаттами реальная скорость часто ограничивается 250 киловаттами из-за температуры батареи и других факторов, разработчики уверены: эра зарядки за три минуты уже на горизонте.