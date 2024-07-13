Одна з найвідоміших автомобільних компаній світу брехала у своїх звітах про продажі

Відомий виробник автомобілів, який також широко представлений в Україні, викритий у брехні. Судовий позов стверджує, що компанія завищувала показники своїх продажів, щоб обманути громадськість.

Гучне викриття

Як стверджують джерела, компанія Hyundai тиснула на своїх дилерів, щоб вони "штучно завищували" показники продажів електромобілів. Система шахраювання з цифрами працювала таким чином, що дилери, які погодилися грати за правилами виробника, отримували винагороду, а ті, хто відмовлявся, були "покарані", стверджується в судовому позові, поданому до федерального суду в Чикаго компанією Napleton Aurora Imports з Іллінойсу, США.

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Це призвело до того, що Hyundai випустила численні пресрелізи з фальшивими цифрами, які нібито демонструють зростання продажів електромобілів з року в рік.

Дилери, які відмовилися брати участь у цьому обмані (який поки що не доведений і не спростований у суді), нібито були поставлені в невигідне конкурентне становище, в тому числі були змушені просувати непопулярні автомобілі або їм було відмовлено в оптових знижках для клієнтів.

У позові йдеться про те, що Hyundai показує фейкове зростання обсягів продажів електромобілів під власним брендом, змушуючи громадськість вірити, що це зростання відбувається органічно через привабливість її продуктів і хороший попит.

Це неправдивий наратив. Замість органічного зростання, підживлюваного затребуваними автомобілями та споживчим попитом, [Hyundai] створила багаторівневу схему, щоб змусити своїх дилерів звітувати про неправдиві продажі,

– пише позивач.

У червні Hyundai заявила, що продала 4 669 електромобілів у США, що майже на 9 відсотків більше, ніж за той самий місяць минулого року. Компанія також заявила, що цього року продажі електромобілів зросли на 33%.

Імовірна схема включала "секретну програму", в якій дилерів просили неправдиво повідомляти про непродані автомобілі як "продані" або передані в оренду клієнту, тільки щоб наступного місяця скасувати "продаж". Позивачі стверджують, що, на їхню думку, ця незаконна програма використовується компанією Hyundai по всій території США.

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Докази є

У позові наводяться розшифровки телефонних розмов, в яких менеджери з продажу Hyundai схиляють співробітника дилерського центру до участі в цій схемі. Менеджер з продажу сказав, що він був "притиснутий до стіни", оскільки повинен був "назвати цифру для преси і для корейців". Працівник також сказав, що він почувався "огидно" через те, що був змушений стати учасником цього обману.