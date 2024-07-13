Громкое разоблачение

Как утверждают источники, компания Hyundai давила на своих дилеров, чтобы они "искусственно завышали" показатели продаж электромобилей. Система мошенничества с цифрами работала таким образом, что дилеры, которые согласились играть по правилам производителя, получали вознаграждение, а те, кто отказывался, были "наказаны", утверждается в судебном иске, поданном в федеральный суд в Чикаго компанией Napleton Aurora Imports из Иллинойса, США.

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Это привело к тому, что Hyundai выпустила многочисленные пресс-релизы с фальшивыми цифрами, которые якобы демонстрируют рост продаж электромобилей из года в год.

Дилеры, которые отказались участвовать в этом обмане (который пока не доказан и не опровергнут в суде), якобы были поставлены в невыгодное конкурентное положение, в том числе были вынуждены продвигать непопулярные автомобили или им было отказано в оптовых скидках для клиентов.

В иске говорится о том, что Hyundai показывает фейковый рост объемов продаж электромобилей под собственным брендом, заставляя общественность верить, что этот рост происходит органично из-за привлекательности ее продуктов и хорошего спроса.

Это ложный нарратив. Вместо органического роста, подпитываемого востребованными автомобилями и потребительским спросом, [Hyundai] создала многоуровневую схему, чтобы заставить своих дилеров отчитываться о ложных продажах,

– пишет истец.

В июне Hyundai заявила, что продала 4 669 электромобилей в США, что почти на 9 процентов больше, чем за тот же месяц прошлого года. Компания также заявила, что в этом году продажи электромобилей выросли на 33%.

Предполагаемая схема включала "секретную программу", в которой дилеров просили ложно сообщать о непроданных автомобилях как "проданных" или переданных в аренду клиенту, только чтобы в следующем месяце отменить "продажу". Истцы утверждают, что, по их мнению, эта незаконная программа используется компанией Hyundai по всей территории США.

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Доказательства есть

В иске приводятся расшифровки телефонных разговоров, в которых менеджеры по продажам Hyundai склоняют сотрудника дилерского центра к участию в этой схеме. Менеджер по продажам сказал, что он был "прижат к стене", поскольку должен был "назвать цифру для прессы и для корейцев". Работник также сказал, что он чувствовал себя "отвратительно" из-за того, что был вынужден стать участником этого обмана.

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