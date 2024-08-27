IBM йде з Китаю та закриває всі свої наукові лабораторії

Уже кілька років американські компанії намагаються зменшувати свою присутність у Китаї через недружню до Заходу політику комуністичного уряду. Такі виробники, як Apple та Google переносять виробництво пристроїв до Індії та В'єтнаму, стаючи прикладом для десятків інших. IBM стала черговим брендом, який відмовиться від присутності в країні.

Що відбувається

Як стало відомо, IBM закриє свій відділ досліджень і розробок у Китаї, що вплине на понад 1000 робочих місць.

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Китайський уряд уже деякий час заохочує місцеві компанії наздогнати й витіснити американське технологічне домінування з країни, прагнучи зменшити свою залежність від Заходу. Це посилило конкуренцію на місцевому ринку, тож, окрім того, що західні компанії бояться санкцій і ризиків через можливу майбутню війну, вони також втікають туди, де зустрічатимуть менше опору й конкуренції.

IBM планує перенести свої науково-дослідницькі операції на "інші закордонні об'єкти", оскільки, за словами керівника IBM Джека Гергенротера, зіткнулася з посиленням конкуренції в Китаї, а її інфраструктурний бізнес за останні кілька років занепав. Нова локація поки що не повідомляється.

Згідно з річним звітом компанії за 2023 рік, оприлюдненим на початку цього року, торік доходи компанії в Китаї впали на 19,6%, тож це є значним стимулом для переїзду. Водночас IBM каже, що "ці зміни не вплинуть на нашу здатність підтримувати клієнтів у всьому регіоні Великого Китаю".

IBM – не єдина американська технологічна компанія, яка відмовилася від Китаю цього року. У травні Microsoft попросила сотні своїх співробітників у Китаї розглянути можливість переїзду в іншу країну, оскільки вона прагне скоротити свої операції з хмарних обчислень і досліджень у галузі штучного інтелекту в Китаї. Американські венчурні фірми також почали відмовлятися від інвестицій у китайські стартапи.