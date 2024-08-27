IBM закрывает все научные лаборатории в Китае

Уже несколько лет американские компании пытаются уменьшать свое присутствие в Китае из-за недружественной к Западу политики коммунистического правительства. Такие производители, как Apple и Google переносят производство устройств в Индию и Вьетнам, становясь примером для десятков других. IBM стала очередным брендом, который откажется от присутствия в стране.

Что происходит

Как стало известно, IBM закроет свой отдел исследований и разработок в Китае, что повлияет на более 1000 рабочих мест.

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Китайское правительство уже некоторое время поощряет местные компании догнать и вытеснить американское технологическое доминирование из страны, стремясь уменьшить свою зависимость от Запада. Это усилило конкуренцию на местном рынке, поэтому, кроме того, что западные компании боятся санкций и рисков из-за возможной будущей войны, они также бегут туда, где будут встречать меньше сопротивления и конкуренции.

IBM планирует перенести свои научно-исследовательские операции на "другие зарубежные объекты", поскольку, по словам руководителя IBM Джека Гергенротера, столкнулась с усилением конкуренции в Китае, а ее инфраструктурный бизнес за последние несколько лет пришел в упадок. Новая локация пока что не сообщается.

Согласно годовому отчету компании за 2023 год, обнародованным в начале этого года, в прошлом году доходы компании в Китае упали на 19,6%, поэтому это является значительным стимулом для переезда. В то же время IBM говорит, что "эти изменения не повлияют на нашу способность поддерживать клиентов во всем регионе Большого Китая".

IBM – не единственная американская технологическая компания, которая отказалась от Китая в этом году. В мае Microsoft попросила сотни своих сотрудников в Китае рассмотреть возможность переезда в другую страну, поскольку она стремится сократить свои операции по облачным вычислениям и исследованиям в области искусственного интеллекта в Китае. Американские венчурные фирмы также начали отказываться от инвестиций в китайские стартапы.