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Як стало відомо, IBM закриє свій відділ досліджень і розробок у Китаї, що вплине на понад 1000 робочих місць.

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Китайський уряд уже деякий час заохочує місцеві компанії наздогнати й витіснити американське технологічне домінування з країни, прагнучи зменшити свою залежність від Заходу. Це посилило конкуренцію на місцевому ринку, тож, окрім того, що західні компанії бояться санкцій і ризиків через можливу майбутню війну, вони також втікають туди, де зустрічатимуть менше опору й конкуренції.

IBM планує перенести свої науково-дослідницькі операції на "інші закордонні об'єкти", оскільки, за словами керівника IBM Джека Гергенротера, зіткнулася з посиленням конкуренції в Китаї, а її інфраструктурний бізнес за останні кілька років занепав. Нова локація поки що не повідомляється.

Згідно з річним звітом компанії за 2023 рік, оприлюдненим на початку цього року, торік доходи компанії в Китаї впали на 19,6%, тож це є значним стимулом для переїзду. Водночас IBM каже, що "ці зміни не вплинуть на нашу здатність підтримувати клієнтів у всьому регіоні Великого Китаю".

IBM – не єдина американська технологічна компанія, яка відмовилася від Китаю цього року. У травні Microsoft попросила сотні своїх співробітників у Китаї розглянути можливість переїзду в іншу країну, оскільки вона прагне скоротити свої операції з хмарних обчислень і досліджень у галузі штучного інтелекту в Китаї. Американські венчурні фірми також почали відмовлятися від інвестицій у китайські стартапи.