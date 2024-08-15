Що чекає на Google

За словами "людей, обізнаних із ходом обговорення", розглядається багато варіантів, але подрібнення корпорації є одним із головних. Якщо так трапиться, це буде буквально виняткове рішення – уряд США намагався зробити те ж саме з Microsoft більше 20 років тому, але зазнав невдачі.

Як усе починалося Суд США визнав незаконною монополію Google на ринку пошуку, що буде далі з компанією

Розпад Google може мати різні форми, включаючи примусовий продаж операційної системи Android і браузера Google Chrome іншій компанії .

. Ще один варіант – змусити Google продати AdWords, за допомогою якого рекламодавці купують рекламу в Google. Але не зовсім зрозуміло, як це спрацює, враховуючи той факт, що AdWords є основною частиною того, як Google заробляє гроші на своєму головному бізнесі — інтернет-пошуку. Втративши цей сервіс, компанія фактично залишиться без найбільшої частини прибутку.

Наразі тривають переговори між чиновниками Мін'юсту та генеральними прокурорами штатів, які допомогли порушити антимонопольну справу проти Google, але все, що буде запропоновано, має бути схвалено суддею, який веде цю справу, Амітом Мехтою з Окружного суду округу Колумбія США.

Звісно ж, поки немає остаточного рішення, зарано говорити про те, хто б міг купити як Android чи Chrome, і яка доля на них чекатиме в майбутньому. Однак вкрай важко уявити Google без будь-якого з її продуктів, які міцно зав'язані на загальній екосистемі.

Що далі

Очікується, що це не буде останнім словом у питанні монополії в технологіях. Apple, Amazon і Meta – всі вони стикаються зі своїми власними антимонопольними справами. Кремнієва долина уважно стежить за тим, що зараз відбувається з Google, і буде діяти відповідно до того, що зроблять із компанією.