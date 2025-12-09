iFixit запустив ШІ-асистента FixBot, який допоможе ремонтувати техніку

Команда відомого ресурсу iFixit презентувала оновлений мобільний застосунок для платформ iOS та Android. Ключовим нововведенням стала інтеграція асистента на базі штучного інтелекту під назвою FixBot, створеного для допомоги користувачам у діагностиці несправностей та самостійному ремонті електроніки.

Програма також містить велику базу інструкцій та інструмент для аналізу стану акумулятора, розповідає 24 Канал з посиланням на блог iFixit.

Які функції пропонує сервіс?

Фундаментом оновленого продукту iFixit залишається величезна бібліотека покрокових інструкцій з ремонту, яку розробники оптимізували для зручного перегляду на екранах смартфонів.

Користувачі мають можливість зберігати моделі своїх пристроїв для швидкого доступу до необхідних мануалів, а також замовляти необхідні запчастини та інструменти безпосередньо у програмі. Проте найбільшу увагу привертає саме FixBot.

Як працює новий помічник?

За словами керівника компанії Кайла Вінса, взаємодія з ботом нагадує розмову з досвідченим майстром. Користувач описує проблему – наприклад, телефон вимикається при заряді 30%, пральна машина не зливає воду або газонокосарка глухне.

Штучний інтелект ставить уточнювальні запитання, відкидає помилкові варіанти та розмірковує над причинами, доки не встановить точний діагноз. Після цього бот знаходить відповідні деталі та супроводжує процес ремонту.

Базою знань для FixBot слугують фірмові інструкції iFixit, кеш PDF-документації та дані з форумів спільноти. Якщо інформація про конкретний ґаджет відсутня у бібліотеці, система шукає дані на офіційних сайтах виробників або аналізує відомості про схожі моделі.

Застосунок iFixit допоможе полагодити техніку – дивіться відео:

Наразі FixBot доступний безкоштовно, але в майбутньому планується запровадження передплати вартістю 4,99 долара на місяць розповідає The Verge. У платній версії з'являться голосове керування та можливість завантаження документів, тоді як функціонал безплатного тарифу буде обмеженим.

Як застосунок стежитиме за акумулятором смартфона?

Окремої уваги заслуговує функція моніторингу батареї. Вона не лише відображає поточний рівень заряду, а й прогнозує залишковий термін служби акумулятора, дозволяючи власнику заздалегідь планувати заміну.

Варто зазначити, що перший застосунок iFixit вийшов ще у 2011 році, проте Apple видалила його з App Store після публікації інструкції з розбірки та ремонту Apple TV. Попри повернення програми до магазину, обліковий запис Вінса досі має статус ненадійного, хоча це не зупиняє його у прагненні навчати людей лагодити техніку.