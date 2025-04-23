Ілон Маск погрожував інженерці Tesla депортацією, коли вона вказала на проблему в гальмах машин

Інженерка Tesla стверджує, що після того, як вона звернула увагу Ілона Маска на проблему з гальмами, її команді почали погрожувати депортацією. Цей інцидент став початком багаторічної судової боротьби, яка досі триває.

Жахливий бос

Інцидент стався у 2014 році. Тоді працівниця компанії Маска висловила побоювання безпосередньо генеральному директору, звернувши його увагу на те, що килимки під ногами в автомобілях Model S можуть зминатися під педалями, створюючи небезпеку для гальмування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism. Але замість похвали за хорошу роботу вона та її команда отримали погрози депортацією.

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Інженерка пояснила, що діяла згідно з інструкцією самого Маска, який у 2013 році надіслав всім працівникам листа з закликом звертатися до нього напряму у разі виявлення проблем, які можуть вплинути на всю компанію. Проте замість того, щоб відреагувати на її застереження, юридична команда Tesla, за її словами, висунула ультиматум: або вона сама негайно звільняється, або її колеги без американського громадянства, які очікують на ґрін-карти, будуть депортовані. Жінка, ім'я якої журналісти не розкривають повністю, вибрала перше.

Тепер вона дала інтерв'ю лондонському The Times, де назвала Маска "монстром" і "втіленням зла". Її судова боротьба з Tesla триває вже понад десятиліття. Після звільнення компанія публічно звинуватила її у привласненні коштів на так званий "секретний проєкт", хоча вона неодноразово заперечувала ці обвинувачення. У 2019 році інженерка подала позов про наклеп, але арбітраж у Каліфорнії виніс рішення на користь Tesla, посилаючись на пропущений термін позовної давності. Нещодавно вона виграла апеляцію, яка відкриває шлях до нового судового розгляду.

Цей випадок – не поодинокий. Tesla неодноразово звинувачували в токсичній корпоративній культурі: надмірне навантаження, звільнення за критику, випадки расизму. Наприклад, минулого року Маск без попередження розформував команду Supercharger з 500 осіб, що шокувало інвесторів. Причиною цього нібито стало незадоволення розмовою з тодішньою керівницею напрямку Ребеккою Тінуччі.

Професор Стенфорда Анат Адматі у коментарі для BBC зазначив, що Tesla – одна з багатьох корпорацій, які змушують працівників вирішувати спори через закриті арбітражі й активно мстяться тим, хто ставить під сумнів їхню політику.

Адвокат інженерки, Білл Моран, пообіцяв "реанімувати" справу, запевнивши, що вони або доб’ються нового арбітражного процесу або відкритого судового розгляду.