Ужасный босс

Инцидент произошел в 2014 году. Тогда работница компании Маска выразила опасения непосредственно генеральному директору, обратив его внимание на то, что коврики под ногами в автомобилях Model S могут сминаться под педалями, создавая опасность для торможения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism. Но вместо похвалы за хорошую работу она и ее команда получили угрозы депортацией.

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Инженер объяснила, что действовала согласно инструкции самого Маска, который в 2013 году направил всем работникам письмо с призывом обращаться к нему напрямую в случае выявления проблем, которые могут повлиять на всю компанию. Однако вместо того, чтобы отреагировать на ее предостережения, юридическая команда Tesla, по ее словам, выдвинула ультиматум: или она сама немедленно увольняется, или ее коллеги без американского гражданства, которые ожидают грин-карты, будут депортированы. Женщина, имя которой журналисты не раскрывают полностью, выбрала первое.

Теперь она дала интервью лондонскому The Times, где назвала Маска "монстром" и "воплощением зла". Ее судебная борьба с Tesla длится уже более десятилетия. После увольнения компания публично обвинила ее в присвоении средств на так называемый "секретный проект", хотя она неоднократно отрицала эти обвинения. В 2019 году инженер подала иск о клевете, но арбитраж в Калифорнии вынес решение в пользу Tesla, ссылаясь на пропущенный срок исковой давности. Недавно она выиграла апелляцию, которая открывает путь к новому судебному разбирательству.

Этот случай – не единичный. Tesla неоднократно обвиняли в токсичной корпоративной культуре: чрезмерная нагрузка, увольнения за критику, случаи расизма. Например, прошлом году Маск без предупреждения расформировал команду Supercharger из 500 человек, что шокировало инвесторов. Причиной этого якобы стало недовольство разговором с тогдашней руководительницей направления Ребеккой Тинуччи.

Профессор Стэнфорда Анат Адмати в комментарии для BBC отметил, что Tesla – одна из многих корпораций, которые заставляют работников решать споры через закрытые арбитражи и активно мстят тем, кто ставит под сомнение их политику.

Адвокат инженера, Билл Моран, пообещал "реанимировать" дело, заверив, что они или добьются нового арбитражного процесса или открытого судебного разбирательства.