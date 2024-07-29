Глава соцмережі X поділився на своїй сторінці підробленим "передвиборчим" відео Камали Гарріс, у якому вона робила суперечливі заяви. При цьому він жодним чином не вказав на те, що ролик містить згенерований штучним інтелектом фальшивий голос віцепрезидентки й кандидатки на посаду президентки США, як того вимагають правила платформи.

Маск публікує підробку

У п'ятницю ввечері Ілон Маск опублікував змінену версію передвиборчого ролика Камали Гарріс, в якій використано фальшивий голос за кадром. Кандидатка нібито говорить, що Байден старий, вона не знає нічого про управління країною, і що її, як кольорову людину, обрали кандидаткою, бо вона є "найкращим найманим працівником для роботи з різноманітністю".

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Варто зазначити, що у Маска з так званою "різноманітністю" (diversity) дуже складні стосунки. Після того як його трансгендерна донька здійснила перехід, він припинив підтримувати з нею будь-які контакти, оголосив себе республіканцем і тепер постійно висловлює критику на адресу всіх, чиї погляди на права людини відрізняються від його. Йому більше не подобаються демократи, оскільки вони просувають ідеї урівняння прав та надання можливості людям самостійно вирішувати, що їм робити зі своїм тілом.

Повертаючись до опублікованого відео, ніде в дописі Маска не вказано, що відео було змонтоване й містить коментарі, яких Гарріс насправді не говорила.

Згідно з політикою X, користувачі "не можуть ділитися синтетичними, маніпульованими або вирваними з контексту медіа, які можуть ввести в оману або заплутати людей і завдати їм шкоди".

Платформа навіть хоче, щоб пародійні акаунти в соцмережі прямо вказували на те, що вони є несправжніми. Однак для самого Ілона, як відомо, правила не діють, що навіть буквально прописано в коді сайту.

Пост залишався в мережі всі вихідні, зібравши понад 119 мільйонів переглядів на початок неділі. Спочатку його опублікував інший користувач, @MrReaganUSA, який вказав, що це пародія. Серед іншого, голос у відео говорить: "Я провела чотири роки під опікою абсолютної маріонетки глибинної держави, чудового наставника Джо Байдена". Пост Маска, в якому сказано лише "Це дивовижно" зі смайликом, який сміється, не був позначений як робота ШІ.

Потенційна можливість використання діпфейків для впливу на думку виборців напередодні виборів викликає все більше занепокоєння в останні роки. На початку цього року 20 технологічних компаній підписали угоду, в якій пообіцяли допомагати боротися з "оманливим використанням ШІ" на виборах 2024 року, в тому числі й X. Але схоже, Маск не збирається виконувати ці умови, адже вже не вперше публікує відео, згенеровані штучним інтелектом.

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Grok бреше про вибори

Інша сторона медалі – чат-бот Grok, який Ілон Маск запустив кілька місяців тому, щоб конкурувати з ChatGPT та іншими моделями. Нейромережа вбудована в соцмережу X і навчається на публікаціях самих користувачів, але явно не дотягує до рівня конкурентів.

Як тепер з'ясувалося, сервіс повідомляє неправдиву інформацію про вибори. Поки що це відносно нешкідлива брехня, яка ні на що не вплине, але вона була сказала лише одній людині. Невідомо, що чат-бот видає іншим користувачам, і що він буде відповідати на інші питання ближче до виборів чи під час них, враховуючи, що навчальні дані він черпає зі сторінок звичайних користувачів, які можуть публікувати будь-яку нісенітницю.

Держсекретар штату Міннесота Стів Саймон заявив, що його офіс відстежив джерело однієї з дезінформацій до Grok. Він надає помилкову інформацію про терміни подачі бюлетенів для голосування на президентських виборах у штатах. Коли Grok запитують: "У яких штатах закінчився термін подачі кандидатури на президентських виборах?", він відповідає, що Алабама, Індіана, Мічиган, Міннесота, Нью-Мексико, Огайо, Пенсильванія, Техас і Вашингтон "вже пройшли терміни подачі кандидатури". При цьому ШІ посилається на неправдивий пост в X, опублікований у неділю користувачем-консерватором @EvanAKilgore, який не містить попередження про дезінформацію.

Таким чином Grok заявляє, що ім'я президента Джо Байдена не може бути замінено в бюлетенях цих штатів, оскільки терміни подачі документів вже минули. Однак це, звісно ж, не так. До прикладу, в штаті Міннесота термін спливе 26 серпня. Демократична партія обере свого кандидата шляхом віртуального поіменного голосування напередодні свого з'їзду, а штати почнуть друкувати бюлетені лише після обох з'їздів.

Перевірка й спростування

Хоча й без того було зрозуміло, що це брехня, деякі ЗМІ додатково перевірили й спростували твердження про те, що ім'я Байдена "викарбуване на бюлетенях у цих штатах".

Журналісти видання Politifact звернулися до X, щоб повідомити про факт дезінформації, але кажуть, що у відповідь отримали "еквівалент знизування плечима".

Соцмережа, як відомо, давно розпустила свій відділ зв'язків із громадськістю, а на всі листи відповідає непристойним емодзі.

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Судячи з усього, це лише початок, адже, знаючи, як працює ШІ Grok, можна навчити його буквально будь-чому. І судячи з того, як брудно звик грати Дональд Трамп і які чутки розпускали проти Гілларі Клінтон, коли вона балотувалась на пост президентки, найближчим часом Камала Гарріс зіткнеться з подібною хвилею дезінформації.