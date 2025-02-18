xAI представила Grok 3 – нову флагманську модель штучного інтелекту від Ілона Маска

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, оголосила про випуск нової флагманської моделі штучного інтелекту Grok 3, а також розширення можливостей додатків Grok для iOS і вебплатформи.

Grok 3 є відповіддю xAI на такі моделі, як GPT-4o від OpenAI і Gemini від Google, повідомляє 24 Канал. Нова версія моделі, що перебувала в розробці кілька місяців, мала вийти ще у 2024 році, але випуск затримався.

А тим часом Рада директорів OpenAI відмовилась від пропозиції Маска за 97,4 мільярда доларів

Grok 3 представлений цілою лінійкою моделей. Наприклад, Grok 3 mini забезпечує швидші відповіді, але з меншою точністю. Частина нових можливостей поки що доступна в режимі бета-тесту, проте їхнє розгортання розпочалося вже цього тижня.

Крім того, xAI представила окрему лінійку Grok 3 Reasoning і Grok 3 mini Reasoning. Ці моделі здатні глибше аналізувати запити і самостійно перевіряти правильність своїх відповідей. Аналогічні підходи використовують OpenAI (o3-mini) та китайська компанія DeepSeek (R1).

Під час онлайн-презентації Ілон Маск заявив, що Grok 3 на порядок потужніший за Grok 2. Він також наголосив, що система спрямована на "максимальний пошук правди, навіть якщо ця правда суперечить політичній коректності".

Переваги Grok 3 у порівнянні з конкурентами

Для навчання Grok 3 xAI використовувала великий дата-центр у Мемфісі, США, оснащений приблизно 200 000 графічних процесорів (GPU). Маск заявив, що при створенні Grok 3 використано в 10 разів більше обчислювальних ресурсів, ніж для попередньої версії, а сам процес навчання включав розширений набір даних, зокрема судові матеріали.

За даними xAI, Grok 3 перевершує GPT-4o за деякими тестовими показниками, зокрема за AIME (оцінка моделі на математичних задачах) та GPQA (перевірка знань з фізики, біології та хімії рівня PhD). Також рання версія Grok 3 успішно виступила у Chatbot Arena – платформі для тестування ШІ, де користувачі голосують за найкращі відповіді.

Grok 3 Reasoning, за твердженням xAI, перевершує o3-mini-high за кількома ключовими параметрами, зокрема на оновленому математичному тесті AIME 2025.

Нові функції та тарифи

Grok 3 Reasoning інтегрований у нову функцію застосунку Grok – DeepSearch. Вона дозволяє проводити глибокий аналіз інформації в інтернеті та соціальній мережі X, формуючи узагальнені відповіді на запити користувачів.

Доступ до Grok 3 спочатку отримають підписники X Premium+ (50 доларів на місяць). Крім того, xAI запускає новий тариф SuperGrok (30 доларів на місяць або 300 доларів на рік), що відкриває додаткові можливості для логічного аналізу та DeepSearch, а також надає необмежений доступ до генерації зображень.

У найближчий тиждень у застосунку Grok з’явиться режим голосових відповідей. Протягом наступних кількох тижнів xAI також планує інтегрувати Grok 3 у свій корпоративний API разом із DeepSearch.

Майбутнє відкритого коду

Маск також підтвердив, що xAI планує відкрити вихідний код Grok 2 після того, як Grok 3 стане стабільним. За його словами, це може статися протягом кількох місяців.

Наш підхід такий: ми відкриваємо код попередньої версії, коли нова модель повністю розгорнута,

– зазначив Маск.

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Політична нейтральність Grok 3

При запуску першої версії Grok Маск позиціонував модель як альтернативу традиційним ШІ-системам із "менш фільтрованими" відповідями. Проте попередні версії Grok, за дослідженнями, демонстрували лівий ухил у політичних питаннях, таких як права трансгендерів, програми різноманітності та нерівність.

Маск пояснив це особливостями навчальних даних, які включали публічні вебсторінки, та пообіцяв зробити Grok більш політично нейтральним. Чи вдалося цього досягти з випуском Grok 3, поки що неясно.