Grok 3 является ответом xAI на такие модели, как GPT-4o от OpenAI и Gemini от Google, сообщает 24 Канал. Новая версия модели, находившаяся в разработке несколько месяцев, должна была выйти еще в 2024 году, но выпуск задержался.

А тем временем Совет директоров OpenAI отказался от предложения Маска за 97,4 миллиарда долларов

Grok 3 представлен целой линейкой моделей. Например, Grok 3 mini обеспечивает более быстрые ответы, но с меньшей точностью. Часть новых возможностей пока доступна в режиме бета-теста, однако их развертывание началось уже на этой неделе.

Кроме того, xAI представила отдельную линейку Grok 3 Reasoning і Grok 3 mini Reasoning. Эти модели способны глубже анализировать запросы и самостоятельно проверять правильность своих ответов. Аналогичные подходы используют OpenAI (o3-mini) и китайская компания DeepSeek (R1).

Во время онлайн-презентации Илон Маск заявил, что Grok 3 на порядок мощнее Grok 2. Он также отметил, что система направлена на "максимальный поиск правды, даже если эта правда противоречит политической корректности".

Интересно! Для обучения Grok 3 xAI использовала большой дата-центр в Мемфисе, США, оснащен примерно 200 000 графических процессоров (GPU). Маск заявил, что при создании Grok 3 использовано в 10 раз больше вычислительных ресурсов, чем для предыдущей версии, а сам процесс обучения включал расширенный набор данных, в частности судебные материалы.

Преимущества Grok 3 по сравнению с конкурентами

По данным xAI, Grok 3 превосходит GPT-4o по некоторым тестовым показателям, в частности по AIME (оценка модели на математических задачах) и GPQA (проверка знаний по физике, биологии и химии уровня PhD). Также ранняя версия Grok 3 успешно выступила в Chatbot Arena – платформе для тестирования ИИ, где пользователи голосуют за лучшие ответы.

Grok 3 Reasoning, по утверждению xAI, превосходит o3-mini-high по нескольким ключевым параметрам, в частности на обновленном математическом тесте AIME 2025.

Новые функции и тарифы

Grok 3 Reasoning интегрирован в новую функцию приложения Grok – DeepSearch. Она позволяет проводить глубокий анализ информации в интернете и социальной сети X, формируя обобщенные ответы на запросы пользователей.

Доступ к Grok 3 сначала получат подписчики X Premium+ (50 долларов в месяц). Кроме того, xAI запускает новый тариф SuperGrok (30 долларов в месяц или 300 долларов в год), открывающий дополнительные возможности для логического анализа и DeepSearch, а также предоставляющий неограниченный доступ к генерации изображений.

В ближайшую неделю в приложении Grok появится режим голосовых ответов. В течение следующих нескольких недель xAI также планирует интегрировать Grok 3 в свой корпоративный API вместе с DeepSearch.

Будущее открытого кода

Маск также подтвердил, что xAI планирует открыть исходный код Grok 2 после того, как Grok 3 станет стабильным. По его словам, это может произойти в течение нескольких месяцев.

Наш подход таков: мы открываем код предыдущей версии, когда новая модель полностью развернута,

– отметил Маск.

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Политическая нейтральность Grok 3

При запуске первой версии Grok Маск позиционировал модель как альтернативу традиционным ИИ-системам с "менее фильтрованными" ответами. Однако предыдущие версии Grok, по исследованиям, демонстрировали левый уклон в политических вопросах, таких как права трансгендеров, программы разнообразия и неравенство.

Маск объяснил это особенностями учебных данных, которые включали публичные вебстраницы, и пообещал сделать Grok более политически нейтральным. Удалось ли этого достичь с выпуском Grok 3, пока неясно.