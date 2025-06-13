Ілон Маск активував Starlink в Ірані, оскільки уряд навмисно вимкнув мережу на тлі протестів

На тлі загострення конфлікту з Ізраїлем та масових протестів проти режиму аятол, уряд Ірану обмежив доступ до інтернету для своїх громадян. У відповідь на це мільярдер Ілон Маск повідомив про активацію супутникового інтернет-сервісу Starlink на території країни, щоб забезпечити людей зв'язком із зовнішнім світом. Лишається одне питання: а в Ірані є тарілки для прийому сигналу, Ілоне?

Супутниковий інтернет в обхід цензури

Міністерство зв'язку Ірану раніше підтвердило, що через поточну ситуацію в країні були введені "тимчасові обмеження на доступ до інтернету". Цей крок фактично відрізав принаймні частину іранців від зовнішніх джерел новин. Влада пообіцяла, що обмеження будуть зняті, як тільки ситуація нормалізується, однак останні новини свідчать, що це буде нескоро – поки Ізраїль анонсує нові удари, люди виходять на вулиці й закликають до повалення диктатури, повідомляє 24 Канал з посиланням на The National.

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За даними моніторингової групи NetBlocks, яка відстежує кібербезпеку та цифрове врядування, після введення обмежень інтернет-трафік в Ірані впав майже на 50%. Такі урядові відключення інтернету не є рідкістю для країни.

Відомо, що частина користувачів усе ще перебуває в мережі, оскільки в інтернеті постійно з'являються нові зображення, на яких жінки відкривають обличчя і показують нецензурні жести портретам Алі Хаменеї та іншим лідерам диктатури.

Коли в соцмережі X користувач Марк Левін опублікував зображення з текстом, що "Ілон Маск може "забити останній цвях у кришку труни іранського режиму, включивши Starlink" для іранців, мільярдер відповів: "Промені увімкнено".

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Ілон Маск втручається в ситуацію. Він уже включав Starlink для Ірану під час загальнонаціональних протестів у 2022 році, коли уряд так само вдавався до жорстких інтернет-обмежень. Хоча на офіційній карті покриття Starlink Іран позначений як територія, де сервіс недоступний, коментарі Маска та наявність певних технічних рішень дозволяють обходити офіційну заборону.

Незрозуміло, чи є в Ірані спеціальні тарілки для прийому сигналу. Іран є досить закритою країною з численними заборонами на західні продукти. Існує ймовірність, що завдяки контрабанді туди вдалося доправити певну кількість систем, але скільки їх може бути, невідомо. Компанія Маска не надавала даних щодо того, скільки підключень відбувається з Ірану.