Спутниковый интернет в обход цензуры

Министерство связи Ирана ранее подтвердило, что из-за текущей ситуации в стране были введены "временные ограничения на доступ к интернету". Этот шаг фактически отрезал по крайней мере часть иранцев от внешних источников новостей. Власти пообещали, что ограничения будут сняты, как только ситуация нормализуется, однако последние новости свидетельствуют, что это будет нескоро – пока Израиль анонсирует новые удары, люди выходят на улицы и призывают к свержению диктатуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на The National.

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По данным мониторинговой группы NetBlocks, которая отслеживает кибербезопасность и цифровое управление, после введения ограничений интернет-трафик в Иране упал почти на 50%. Такие правительственные отключения интернета не являются редкостью для страны.

Известно, что часть пользователей все еще находится в сети, поскольку в интернете постоянно появляются новые изображения, на которых женщины открывают лица и показывают нецензурные жесты портретам Али Хаменеи и другим лидерам диктатуры.

Когда в соцсети X пользователь Марк Левин опубликовал изображение с текстом, что "Илон Маск может "забить последний гвоздь в крышку гроба иранского режима, включив Starlink" для иранцев, миллиардер ответил: "Лучи включены".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Илон Маск вмешивается в ситуацию. Он уже включал Starlink для Ирана во время общенациональных протестов в 2022 году, когда правительство так же прибегало к жестким интернет-ограничениям. Хотя на официальной карте покрытия Starlink Иран обозначен как территория, где сервис недоступен, комментарии Маска и наличие определенных технических решений позволяют обходить официальный запрет.

Непонятно, есть ли в Иране специальные тарелки для приема сигнала. Иран является достаточно закрытой страной с многочисленными запретами на западные продукты. Существует вероятность, что благодаря контрабанде туда удалось доставить определенное количество систем, но сколько их может быть, неизвестно. Компания Маска не предоставляла данных относительно того, сколько подключений происходит из Ирана.