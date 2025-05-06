Ілон Маск звинувачував таємничого "снайпера" у вибуху Falcon 9 – той нібито вистрелив у ракету

У 2016 році ракета Falcon 9 вибухнула прямо на стартовому майданчику. Ілон Маск запідозрив, що причиною катастрофи міг стати снайпер, який сидів на даху будівлі компанії-конкурента. Хоча версія звучить як сюжет фантастичного фільму, вона серйозно розглядалася інженерами SpaceX і навіть ФБР.

Чи стріляв снайпер у ракету Маска

Катастрофа сталася під час підготовки до запуску – ракета за лічені секунди перетворилася на вогняну кулю, знищивши встановлений на ній ізраїльський супутник зв’язку Amos-6. Відеозапис моменту вибуху швидко став публічним, а Ілон Маск, очільник компанії SpaceX, швидко почав наполягати на версії про навмисну диверсію. Як дізналися журналісти, інженери SpaceX всерйоз вивчали, чи могла ракета бути уражена пострілом зі снайперської гвинтівки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

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Маск, який перебував у Каліфорнії в момент інциденту, одразу схилився до версії про атаку з даху будівлі конкурента – United Launch Alliance. Та будівля розташована приблизно за милю (1,6 кілометра) від стартового майданчика SpaceX. У рамках розслідування інженери навіть проводили експерименти з пострілами по паливних баках, намагаючись з’ясувати, чи можливо таким чином штучно відтворити вибух. До справи залучили навіть ФБР – показник того, наскільки серйозно SpaceX поставилася до ситуації.

Цей інцидент став другою великою невдачею компанії менш ніж за рік, у той час як NASA щойно зробило суттєві інвестиції в розробку пілотованого корабля Crew Dragon. Підозри Маска та його рішучість звинувачувати зовнішні сили вже тоді підкреслили його схильність до теорій змови, але ми були занадто засліплені його успіхами, щоб розпізнати в ньому все те, у що він перетворився сьогодні.

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Попри гучні припущення, розслідування врешті-решт спростувало версію про снайпера. За офіційним висновком, причиною вибуху став переохолоджений гелій, який надто швидко закачали в паливні баки. ФБР прямо вказало: жодних ознак саботажу чи криміналу виявлено не було.

Усе це відбувалося на тлі загострення конкуренції з ULA, яка тоді лідирувала за кількістю запусків. SpaceX також була в центрі уваги, особливо після вибуху в 2015 році – навколо компанії точилися великі суперечки. Вибух 2016 року лише загострив ситуацію.

Як пишуть американські журналісти, Маск, схоже, особисто наполягав на тому, щоб поширити інформацію про ймовірного снайпера, попри відсутність доказів. Імовірно, його метою було посіяти сумніви, а також перекласти провину за інцидент зі своєї компанії на зовнішні сили.

Попри цю кризу, SpaceX швидко оговталася. У 2017 році компанія вперше обійшла ULA за кількістю запусків, а вже у 2019-му стала першою приватною фірмою, яка доставила людей на Міжнародну космічну станцію.