Стрелял ли снайпер в ракету Маска

Катастрофа произошла во время подготовки к запуску – ракета за считанные секунды превратилась в огненный шар, уничтожив установленный на ней израильский спутник связи Amos-6. Видеозапись момента взрыва быстро стала публичной, а Илон Маск, глава компании SpaceX, быстро начал настаивать на версии о преднамеренной диверсии. Как узнали журналисты, инженеры SpaceX всерьез изучали, могла ли ракета быть поражена выстрелом из снайперской винтовки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

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Маск, который находился в Калифорнии в момент инцидента, сразу склонился к версии о атаке с крыши здания конкурента – United Launch Alliance. И здание расположено примерно в миле (1,6 километра) от стартовой площадки SpaceX. В рамках расследования инженеры даже проводили эксперименты с выстрелами по топливным бакам, пытаясь выяснить, возможно ли таким образом искусственно воспроизвести взрыв. К делу привлекли даже ФБР – показатель того, насколько серьезно SpaceX отнеслась к ситуации.

Этот инцидент стал второй крупной неудачей компании менее чем за год, в то время как NASA только что сделало существенные инвестиции в разработку пилотируемого корабля Crew Dragon. Подозрения Маска и его решимость обвинять внешние силы уже тогда подчеркнули его склонность к теориям заговора, но мы были слишком ослеплены его успехами, чтобы распознать в нем все то, во что он превратился сегодня.

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Несмотря на громкие предположения, расследование в конце концов опровергло версию о снайпере. По официальному заключению, причиной взрыва стал переохлажденный гелий, который слишком быстро закачали в топливные баки. ФБР прямо указало: никаких признаков саботажа или криминала обнаружено не было.

Все это происходило на фоне обострения конкуренции с ULA, которая тогда лидировала по количеству запусков. SpaceX также была в центре внимания, особенно после взрыва в 2015 году – вокруг компании шли большие споры. Взрыв 2016 года лишь обострил ситуацию.

Как пишут американские журналисты, Маск, похоже, лично настаивал на том, чтобы распространить информацию о вероятном снайпере, несмотря на отсутствие доказательств. Вероятно, его целью было посеять сомнения, а также переложить вину за инцидент со своей компании на внешние силы.

Несмотря на этот кризис, SpaceX быстро оправилась. В 2017 году компания впервые обошла ULA по количеству запусков, а уже в 2019-м стала первой частной фирмой, которая доставила людей на Международную космическую станцию.