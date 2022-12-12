Маск продає кухню Twitter, замінює працівників на роботів і погрожує судами за зливи даних

Довкола Twitter продовжують вирувати скандали та інтриги. Як стало відомо, компанія ліквідує свою кухню в Сан-Франциско, а тому продає її по частинах. Крім того, Маск збирається замінити деяких працівників на роботів.

24 канал зібрав для вас найцікавіші новини останніх днів, які не стосуються безпосередньо оновлень та нових функцій у соцмережі Twitter, а торкаються внутрішнього робочого процесу компанії.

Цікаво Twitter розгортає спальні та втрачає прибиральників, а Маск наймає родичів

Прощавай, кухня

На сайті Heritage Global Partners з'явився обширний список предметів, виставлених на аукціон. Тут можна зустріти як різноманітні офісні прикраси (наприклад, статую у вигляді логотипа компанії чи скульптуру-плантатор з висадженими у ній рослинами) так і більш корисні речі. Одним із товарів є зарядна станція у вигляді велосипеда. Користувач мусить крутити педалі, щоб згенерувати енергію.

Основна ж маса лотів – це різноманітні меблі, еспресо-машини (їх аж 5 штук), кавоварки та кавомолки, змішувачі, печі, шафи для зберігання з підігрівом, холодильники, морозильні камери, тумби й столи, газові плити, сковороди та чайники, духовки, автомат для газованої води, сушарка для овочів і багато іншого. Загалом аукціон налічує 950 лотів.

Як жартівливо зазначає The Verge, умивальник, з яким Ілон Маск увійшов до офісу компанії в свій перший день, не продається.

Ставки починаються від 25 доларів і закінчуються 5000 доларів за дошку Google Jamboard. Аукціон відбудеться 17 січня.

Більше роботів

Рішення розпродати кухонне обладнання виглядає вкрай дивним, адже Маск змусив деяких працівників буквально ночувати на роботі, обладнавши для них спальні місця. Тепер їм, імовірно, доведеться, користуватися доставкою або ж брати їжу з собою.

Тим часом хтось із команди Маска, за даними BBC, сказав прибиральнику Хуліо Альварадо, якого звільнили з головного офісу Twitter у Сан-Франциско, що його замінять на робота.

Один зі старших помічників Маска сказав мені, що моя робота незабаром застаріє і нас замінять на роботів,

— зазначив колишній працівник.

Нещодавно ми писали про страйк прибиральників, контракт яких закінчився 9 грудня. Маск відмовився підписувати новий договір з усіма ними. Уже колишні працівники лишилися без роботи за три тижні до Різдва й вийшли на протест. Причиною такого рішення Маска може бути не лише намагання зекономити гроші, а й ненависть бізнесмена до профспілок, з якими він воює в усіх своїх компаніях.

Мовчання або суд

Нарешті, журналістка видання Platformer Зої Щіффер у своєму твітері написала про отриманий нею лист від, імовірно, когось із працівників компанії. В ньому Ілон Маск погрожує подати до суду на кожного, хто зливатиме інформацію в пресу.

У тексті електронного повідомлення сказано, що співробітники "отримають відповідь, на яку заслуговують", якщо надішлють "детальну інформацію в ЗМІ", порушивши цим підписаний договір про нерозголошення. Якщо такого працівника впіймають, компанія "негайно вимагатиме відшкодування збитків".

Як видно, погрози не допомогли і хтось злив у пресу навіть заборону контактувати з пресою.