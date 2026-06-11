Ілон Маск хоче відправити у космос мільйон супутників зі штучним інтелектом

Засновник SpaceX Ілон Маск поділився планами щодо створення мережі космічних дата-центрів, які працюватимуть на базі штучного інтелекту. Нова технологія може кардинально змінити підхід до обробки даних і вирішити екологічні проблеми на Землі.

Деталі цієї концепції розкрив Ілон Маск у соцмережі X. Як пише видання Space.com з посиланням на заяву генерального директора SpaceX та дані аналітика Джонатана Макдауелла, компанія планує створити орбітальне угруповання супутників нового покоління.

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Як працюватимуть орбітальні дата-центри?

Орбітальний дата-центр – це, простіше кажучи, звичайний комп'ютерний серверний центр, але розміщений не на Землі, а на навколоземній орбіті. Замість того, щоб будувати гігантські будівлі з тисячами процесорів на суші, компанії хочуть запускати ці процесори в космос у вигляді супутників. Вони живляться від сонця і передають інформацію між собою за допомогою лазерних променів (оптичного зв'язку), що дозволяє передавати величезні обсяги даних майже миттєво і без використання кабелів.

Згідно з оприлюдненими компанією візуалізаціями, космічні дата-центри матимуть вигляд великих супутників розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи моделей штучного інтелекту. Кожен такий ШІ-супутник генеруватиме 150 кіловат енергії на піку та 120 кіловат стабільно.

Багато з цих технологій ми вже створили для супутників Starlink V3. Власне, ми не вважаємо це надскладною проблемою порівняно з тим, що ми вже робимо,

– прокоментував Ілон Маск, засновник SpaceX.

Чому комп'ютери хочуть відправити на орбіту?

Необхідність перенесення обчислювальних потужностей у космос зумовлена тим, що наземні дата-центри стикаються з серйозними проблемами. На Землі банально бракує фізичного простору для їхнього розміщення, а місцеві громади дедалі частіше виступають проти будівництва нових об'єктів через колосальне споживання ними електроенергії та води для охолодження.

Хоча орбітальні дата-центри наразі є здебільшого теоретичною концепцією, яка ще не перевірена на практиці діючими технологіями, у SpaceX впевнені у своїй здатності втілити цей проєкт у життя.

За словами Маска, наступне покоління супутників Starlink V3 вже має більшість технологій, необхідних для створення ШІ-центрів. Кожен такий супутник буде оснащений "стійками обчислень" (групами комп'ютерних чипів), які з'єднуватимуться між собою та з іншими апаратами Starlink за допомогою лазерних каналів. Отримані дані передаватимуться на Землю також через антени або лазери з дуже низькою затримкою (тобто на надвисокій швидкості).

Для виведення цих гігантів на орбіту використовуватимуть надважку ракетну систему Super Heavy та корабель Starship, випробування яких SpaceX проводить кожні кілька місяців. Вже до кінця наступного року компанія планує запустити спеціалізоване виробництво таких ШІ-супутників, яке працюватиме у "розумних обсягах".

Демонстраційний зразок космічного дата-центру для штучного інтелекту планують запустити до кінця 2027 року, а тестовий запуск може відбутися вже наступного року.

Чи вистачить у космосі місця для мільйона супутників?

Попри занепокоєння екологів та астрономів щодо переповнення навколоземної орбіти (наразі сузір'я Starlink налічує понад 10 000 активних апаратів), Маск традиційно відкидає ці побоювання.

Там дуже багато місця, тому навіть коли йдеться про тисячі або навіть – знаєте – до мільйона супутників, так, у вас є повно місця для пересування там. Космос дійсно великий, тому не схоже, що він стане переповненим,

– каже Ілон Маск, якому, звісно ж, вигідно говорити саме так.

"Ми маємо досить добре уявлення про те, як керувати дійсно великими сузір'ями супутників, і робити це безпечно зараз, чи не так? Ми єдиний оператор, який має будь-який досвід такого масштабу", – додав мільярдер.

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Як космічні плани SpaceX вплинуть на її фінансове майбутнє?

Плани щодо орбітальних дата-центрів з'явилися на тлі підготовки SpaceX до виходу на фондовий ринок (IPO), який заплановано на червень. Компанія планує залучити близько 75 мільярдів доларів при загальній оцінці бізнесу у понад 1,75 трильйона доларів, що може стати найбільшим первинним публічним розміщенням акцій в історії.

Проте участь у цьому історичному IPO обмежена: провідні американські банки, зокрема Goldman Sachs та Morgan Stanley, отримали вказівку не приймати замовлення від інвесторів із Китаю та Гонконгу через обмеження США щодо експорту критично важливих технологій (ITAR).

У своїй презентації для інвесторів компанія робить велику ставку на стартап xAI та орбітальні обчислювальні центри. Це вкрай важливо, адже ШІ-напрямок SpaceX, до якого входить xAI, зафіксував операційний збиток у 6,4 мільярда доларів у 2025 році та ще майже 2,5 мільярда доларів у першому кварталі 2026 року.

Водночас компанія вже знайшла "золоту жилу", уклавши гігантські контракти на Землі: Anthropic платитиме SpaceX 1,25 мільярда доларів щомісяця до травня 2029 року за використання ресурсів дата-центрів Colossus, а Google платитиме 920 мільйонів доларів на місяць за доступ до 110 тисяч графічних процесорів Nvidia та супутньої інфраструктури.

Водночас SpaceX не єдина у цих прагненнях: за увагу інвесторів у цій ніші також змагаються такі гіганти, як Google, Blue Origin та Microsoft, а також менші стартапи, серед яких Cowboy Space Corp. (колишня назва – Aetherflux) та Starcloud.