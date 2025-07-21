Головний науковий центр Британії просить Ілона Маска добровільно скасувати своє членство

Конфлікт між Ілоном Маском і науковою установою Великої Британії досяг критичної точки. Дії мільярдера викликали гостру реакцію в академічних колах.

Чому найстаріша наукова академія світу виступила проти мільярдера?

У центрі цієї історії опинилося Королівське товариство – найстаріша національна наукова академія не лише Великої Британії, в й світу. Вона заснована в 1660 році, а членство в ній вважається величезною честю. Серед її колишніх членів були Ісаак Ньютон, Чарльз Дарвін та Альберт Ейнштейн. Ілон Маск увійшов до цього елітного клубу ще у 2018 році за досягнення в галузі космічних подорожей та електромобілів. Але тепер його просять піти, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Нещодавно понад 2700 вчених, серед яких були й нобелівські лауреати, підписали відкритий лист із вимогою вигнати Маска. Його звинуватили в порушенні кодексу поведінки товариства через поширення необґрунтованих теорій змови та дезінформації на його соціальній платформі X, зокрема щодо COVID-19 та вакцин.

Ситуацію ускладнила й політична діяльність мільярдера, а саме його участь в адміністрації Дональда Трампа та керівництво Департаментом ефективності уряду (DOGE), що призвело до значного скорочення фінансування наукових досліджень у США, вигнання тисяч студентів, переїзду багатьох науковців до Європи, цензури в темах досліджень та інших обмежень. Професорка з Оксфорда Дороті Бішоп на знак протесту навіть відмовилася від свого членства в товаристві, поки там є Маск.

Керівництво академії намагалося владнати конфлікт непублічно. Президент товариства сер Пол Нерс звертався до Маска з проханням розглянути можливість добровільної відставки, однак мільярдер проігнорував це звернення.

Поки що, попри гостру критику та внутрішній тиск, Ілон Маск зберігає своє членство в Королівському товаристві. Сама ж організація обмежилася заявою про намір боротися з дезінформацією в науці.