Ілон без комп'ютера, але грає в комп'ютерні ігри

Ця суперечлива деталь спливла під час судового процесу між Ілоном Маском та OpenAI, де він звинувачує компанію Сема Альтмана в зраді її початкової місії. 22 червня юристи Маска, Toberoff & Associates, подали судді листа, в якому зазначено: "Пан Маск не користується комп’ютером", повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Однак, існують численні публічні докази, включно з власними заявами Маска, які суперечать цьому твердженню.

Співробітники X повідомили Wired, що, хоча Маск переважно використовує свій телефон, його також бачили з ноутбуком.

Ба більше, сам Маск раніше посилався на володіння комп'ютером у своїх публікаціях у соціальних мережах. Наприклад, у грудні 2024 року він опублікував на X зображення свого ноутбука, пояснивши, що використовує його для тестування можливостей Starlink у польоті.

Пізніше, у травні 2025 року, відповідаючи на запитання про свою ігрову збірку, Маск написав на X, що він "досі використовує свій старий ПК-ноутбук із наклейкою @DOGE, зробленою давно фанатом".

Нарешті, варто згадати, як він тривалий час регулярно хвалився своєю грою в Diablo 4 та Path of Exile 2. Ми, наприклад, бачили його за величезним монітором, де він програв навіть перший тестовий рівень, а також кілька стрімів, які він явно вів не зі смартфона.

Для чого це все

Журналісти припускають, що така заява є лише хитрою юридичною стратегією, щоб уникнути розкриття документів у суді. Адже якщо Маск не користується комп'ютером, то й немає чого намагатися влізти в його "неіснуючий" комп'ютер. Немає комп'ютерів – немає файлів.

Маск, будучи співзасновником OpenAI, тепер виступає як її головний критик, стверджуючи, що компанія "продала душу" Microsoft і відхилилась від своєї початкової обіцянки служити благу людства. OpenAI, своєю чергою, характеризує Маска як озлобленого колишнього партнера, який намагається втручатися в діяльність компанії, яку він давно вирішив залишити.