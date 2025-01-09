Змінюйте коли завгодно: PocketBook демонструє картини на основі електронних чорнил

Компанія Samsung уже кілька років продає телевізори, які імітують картини. Ви можете вбудувати їх у рамку, а потім повісити на стіну чи поставити на спеціальну підставку, наче мольберт. На екрані тим часом розміщується постійне зображення картини, яке можна змінювати будь-коли. Дещо схоже скоро випустить PocketBook, але в цьому випадку ми бачимо дещо інший підхід до справи.

Електронні картини

Якщо ви не хочете купувати цілий телевізор заради демонстрації картин або не бажаєте використовувати для цього екран з активним підсвічуванням, то новий продукт від PocketBook саме для вас. Він використовує великий кольоровий дисплей на основі електронного паперу для виконання тієї ж самої роботи, даючи вашим очам більше шансів побачити зблизька мазки пензля, а не пікселі, від яких швидко втомиться око, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Якщо пояснювати дуже стисло, що таке InkPoster, то це фактично велетенська електронна книга у формфакторі картини, яка не випромінює власне світло, а виводить зображення на екран за допомогою електронних чорнил. PocketBook, будучи виробником електронних книг, досягла значного прогресу у виробництві кольорових електронних книг, тож логічно, що вона намагається використати цю технологію на повну.

Це кольорові дисплеї з рамками, оснащені акумуляторними батареями. Їх можна повісити на стіну й забути про них на цілий рік. Компанія каже, що заряду вистачить саме на такий довгий час. Тут немає кабелю живлення, але він і не потрібен, якщо заряджання настільки рідкісне.

Картини можна встановити у портретній або ландшафтній орієнтації, залежно від вашого смаку чи зображення, яке ви оберете. Ви зможете отримати доступ до бібліотеки мистецтва, зібраної командою "професійних арт-консультантів", і вибрати те, що ви хочете бачити на екрані.

Ви також зможете використовувати ці пристрої як звичайну цифрову фоторамку, що ідеально підходить для тих, хто хоче повісити на стіну родинну фотографію, власноруч сфотографований пейзаж чи просто картинку з інтернету.



Картини InkPoster на електронних чорнилах / PocketBook

Існує три розміри дисплеїв, заснованих на двох різних технологіях: Spectra 6 та IGZO від Sharp.

Перша з них використовується в 13,3-дюймовій моделі з роздільною здатністю 1200x1600, яка оснащена акумулятором на 14 000 міліампер-годин.

Існує 28,5-дюймова версія з роздільною здатністю 2160x3060, яка використовує гібрид обох технологій.

Нарешті, є 31,5-дюймова модель з роздільною здатністю 2560x1440, яка використовує технологію Spectra 6.

Обидві більші моделі оснащені акумулятором ємністю 20 000 міліампер-годин, з однаковою обіцяною тривалістю роботи близько року. Але варто сказати, що час роботи залежить від того, чи не будете ви змінювати зображення занадто часто.

Оскільки це прототипи, PocketBook поки що не готова назвати ціну, але заявила, що спочатку пропонуватиме свій арт-додаток безкоштовно, а згодом, можливо, запровадить підписку на нього.

Попередні замовлення відкриють у квітні або у травні.