Электронные картины

Если вы не хотите покупать целый телевизор ради демонстрации картин или не желаете использовать для этого экран с активной подсветкой, то новый продукт от PocketBook именно для вас. Он использует большой цветной дисплей на основе электронной бумаги для выполнения той же самой работы, давая вашим глазам больше шансов увидеть вблизи мазки кисти, а не пиксели, от которых быстро устанет глаз, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Если объяснять очень кратко, что такое InkPoster, то это фактически огромная электронная книга в формфакторе картины, которая не излучает собственно свет, а выводит изображение на экран с помощью электронных чернил. PocketBook, будучи производителем электронных книг, достигла значительного прогресса в производстве цветных электронных книг, поэтому логично, что она пытается использовать эту технологию на полную.

Это цветные дисплеи с рамками, оснащены аккумуляторными батареями. Их можно повесить на стену и забыть о них на целый год. Компания говорит, что заряда хватит именно на такое долгое время. Здесь нет кабеля питания, но он и не нужен, если зарядка настолько редкая.

Картины можно установить в портретной или ландшафтной ориентации, в зависимости от вашего вкуса или изображения, которое вы выберете. Вы сможете получить доступ к библиотеке искусства, собранной командой "профессиональных арт-консультантов", и выбрать то, что вы хотите видеть на экране.

Вы также сможете использовать эти устройства как обычную цифровую фоторамку, что идеально подходит для тех, кто хочет повесить на стену семейную фотографию, собственноручно сфотографированный пейзаж или просто картинку из интернета.



Картины InkPoster на электронных чернилах / PocketBook

Существует три размера дисплеев, основанных на двух различных технологиях: Spectra 6 и IGZO от Sharp.

Первая из них используется в 13,3-дюймовой модели с разрешением 1200x1600, которая оснащена аккумулятором на 14 000 миллиампер-часов.

Существует 28,5-дюймовая версия с разрешением 2160x3060, которая использует гибрид обеих технологий.

Наконец, есть 31,5-дюймовая модель с разрешением 2560x1440, которая использует технологию Spectra 6.

Обе более крупные модели оснащены аккумулятором емкостью 20 000 миллиампер-часов, с одинаковой обещанной продолжительностью работы около года. Но стоит сказать, что время работы зависит от того, не будете ли вы менять изображение слишком часто.

Поскольку это прототипы, PocketBook пока не готова назвать цену, но заявила, что сначала будет предлагать свое арт-приложение бесплатно, а затем, возможно, введет подписку на него.

Предварительные заказы откроют в апреле или в мае.