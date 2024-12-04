Розроблено швидший та ефективніший метод виробництва мікросхем, який може змінити індустрію

Дослідники з Університету штату Північна Кароліна представили революційну методику виробництва мікросхем з елементами нанометрового розміру. Цей інноваційний метод спрощує виробництво мікросхем, водночас значно зменшуючи відсоток браку, що знаменує собою потенційний зсув у виробничих процесах напівпровідників.

Новий процес полягає у використанні форм, заповнених рідким металом, замість традиційних методів, що передбачають використання масок, травлення та багатоетапну обробку, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Atlas.

А тим часом Революційна технологія дозволяє редагувати окремі атоми в молекулах

Як працює нова технологія

Вчені використовували легкоплавкий сплав, відомий як метал Філда, що складається з індію, вісмуту та олова. Цей рідкий метал окислюється, утворюючи поверхневий оксидний шар, який потім обробляється розчином, що містить ліганди – молекули, які зв'язуються з іонами металу.

Рідина з лігандами проникає у форму завдяки капілярній дії. Після випаровування та контрольованого нагрівання до 600°C матеріал застигає в наноструктури для транзисторів і діодів. Цей процес також залишає після себе графенове покриття, яке покращує провідність і запобігає окисленню.



Закриті канальні форми мають набагато стабільніші кінцеві структури / Фото NC State University

Але є одне "але"

Хоча метод демонструє вражаючу ефективність, наразі він дозволяє досягти ширини дроту від 44 нм до 1000 нм, що не відповідає найсучаснішим технологіям виробництва мікросхем, таким як 2 нм технологічний процес TSMC. Попри це обмеження, простота і швидкість нового методу роблять його придатним для багатьох застосувань, зокрема у фотоніці та електроніці.

Універсальність та ефективність методу

Виготовлені елементи є універсальними, чутливими як до світла, так і до електричного струму, що відкриває можливості для передових фотонних та електронних застосувань. Процес призводить до зменшення кількості дефектних елементів і значно прискорює темпи виробництва порівняно з сучасними методами виготовлення напівпровідників.

Як виготовляють процесори – дивіться відео:

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Цей інноваційний підхід має потенціал доповнити традиційні методи виробництва мікросхем, пропонуючи спрощену та економічно ефективну альтернативу для певних випадків використання, що може революціонізувати цілу галузь.