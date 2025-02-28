Instagram може запустити окремий додаток для Reels

Після всіх проблем, з якими TikTok зіткнувся у США, багато інших інтернет-сервісів задумалися над тим, як отримати з цього вигоду. Meta – не виняток. Компанія, якій належить Instagram, уже має аналогічну функцію коротких відео у складі двох своїх соцмереж, а тепер може зробити її повністю окремим застосунком.

Що відомо

TikTok отримав тимчасову відстрочку, коли Дональд Трамп підписав указ, що надає китайській платформі додаткові 75 днів на пошук нового власника. Спочатку було нібито досягнуто певного прогресу, оскільки деякі компанії досить швидко оголосили пропозиції, але ByteDance досі не продала свої американські активи, і неясно, що з ними буде далі. Вже скоро відтермінування скінчиться, і якщо продаж не відбудеться, то величезна ніша виявиться практично незайнятою, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Information.

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Попередній досвід показує, користувачі чомусь більше тягнуться до окремих додатків, таких як китайський RedNote, замість того, щоб перейти з TikTok в Instagram, який поєднує різні типи контенту. Цілком можливо, що Meta керується саме цим спостереженням, плануючи виділити Reels в окремий застосунок, щоб він сприймався по-іншому, як щось нове, і мав більше шансів на те, щоб зайняти місце TikTok.

Як пише джерело, керівник Instagram Адам Моссері обговорював цей план зі співробітниками на зустрічі на початку цього тижня. Хоча немає підтверджень, що це дійсно відбудеться, вже сам факт розгляду таких ідей означає, що у них є певні перспективи. Meta ці чутки поки не коментує.

Функція Reels з'явилась в сервісах Meta у серпні 2020 року. Зрозуміло, що компанія не говорила, що це прямий конкурент TikTok, оскільки тоді їй би довелося визнати, що вона копіює чужі функції, як це раніше також зробила зі Stories, скопіювавши популярну функцію Snapchat. Але це порівняння супроводжувало Reels завжди: функцію постійно називають "аналогом TikTok", вона сприймається саме такою. Але той факт, що вона існує в складі додатка, який сприймається здебільшого як соцмережа для фото, може шкодити перспективам популяризації Reels.

Варто зазначити, що ідея створення окремого додатку для відео вже звучала від Meta. У 2018 році компанія запустила Lasso, додаток для редагування відео, який мав стати конкурентом TikTok, але зазнав невдачі і був закритий. Meta також запустила додаток для редагування відео під назвою "Edits", який вважається прямим конкурентом CapCut від ByteDance.

Це свідчить про намір Meta зосередитися не лише на коротких відео, але й на інструментах, якими користуються творці для їх створення. Meta вже давно визнала, що втратила шанс на першість на ринку коротких відео, але невизначеність довкола TikTok може дати їй нову можливість, унікальну. Тож вона явно не хоче знову її впустити.

Нагадаємо, уряд США стурбований зв'язками TikTok з Китаєм, стверджуючи, що додаток, який має понад 170 мільйонів американських користувачів, може бути використаний для збору даних, шпигунства або політичного впливу. У той час як демократи намагалися його повністю заблокувати, президент Трамп запропонував партнерство 50 на 50 між урядом США та ByteDance, але чіткого плану так і не було викладено.