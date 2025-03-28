Instagram запускає для всіх найкращу функцію з TikTok

Instagram знову копіює функції. Цього разу сервіс запозичив одну з найкращих можливостей TikTok, яка може бути надзвичайно корисною для довгих відео.

Що нового

Коли TikTok тільки запускався, відео могли тривати лише 15 секунд. З роками його популярність зростала, а соціальна мережа тим часом розгорнула підтримку набагато довших роликів. З огляду на це з'явилася потреба в прискореному відтворенні, адже багато хто просто не хоче витрачати дві-три хвилини життя на перегляд. Таким чином, TikTok надав користувачам можливість пришвидшити відтворення удвічі, просто затиснувши палець біля одного з країв екрана. Те саме зараз відбувається з Instagram, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Instagram Reels є фактично копією головного призначення TikTok – це короткі відео, які спочатку могли тривати лише 15 секунд, але зараз були подовжені до 3 хвилин. Тому й тут виникла потреба в прискоренні.

Можливість перемотування відео збільшує шанси глядача дійти до кінця довгих роликів і зменшує шанси на те, що ви закриєте відео чи й загалом весь застосунок, бо вам набридне слухати автора.

Для того, щоб скористатися прискоренням, потрібно просто затиснути палець на лівій чи правій області вашого екрана. Затискання в центрі відео зупиняє його й приховує елементи інтерфейсу. Одне коротке натискання ставить відтворення на паузу, а також дає можливість продовжити без аудіо.



Демонстрація нової функції Instagram / Фото Meta

Нова функція Instagram уже деякий час тестувалась на обмеженій кількості користувачів по всьому світу, а тепер остаточно надходить для всіх. Однак може пройти деякий час, перш ніж вона з'явиться у кожного користувача.