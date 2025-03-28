Что нового

Когда TikTok только запускался, видео могли длиться всего 15 секунд. С годами его популярность росла, а социальная сеть тем временем развернула поддержку гораздо более длинных роликов. Ввиду этого появилась потребность в ускоренном воспроизведении, ведь многие просто не хотят тратить две-три минуты жизни на просмотр. Таким образом, TikTok предоставил пользователям возможность ускорить воспроизведение вдвое, просто зажав палец у одного из краев экрана. То же самое сейчас происходит с Instagram, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Instagram Reels является фактически копией главного назначения TikTok – это короткие видео, которые сначала могли длиться всего 15 секунд, но сейчас были продлены до 3 минут. Поэтому и здесь возникла потребность в ускорении.

Возможность перемотки видео увеличивает шансы зрителя дойти до конца длинных роликов и уменьшает шансы на то, что вы закроете видео или вообще все приложение, потому что вам надоест слушать автора.

Для того, чтобы воспользоваться ускорением, нужно просто зажать палец на левой или правой области вашего экрана. Зажатие в центре видео останавливает его и скрывает элементы интерфейса. Одно короткое нажатие ставит воспроизведение на паузу, а также дает возможность продолжить без аудио.



Демонстрация новой функции Instagram / Фото Meta

Новая функция Instagram уже некоторое время тестировалась на ограниченном количестве пользователей по всему миру, а теперь окончательно поступает для всех. Однако может пройти некоторое время, прежде чем она появится у каждого пользователя.