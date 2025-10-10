Штучний інтелект давно перестав бути науковою фантастикою. Він закріпився у нашому повсякденному житті й трансформував цілі індустрії. В епоху поширення ШІ компанії, що стоять на передовій технологічного прогресу, визначають траєкторію його розвитку, а відтак і наше майбутнє.

Редакція 24 Каналу отримала можливість зазирнути за лаштунки цієї еволюції разом із керівницею європейського регіону GlobalLogic, Юлією Штукатуровою. Завдяки своєму досвіду в прикладній математиці та багаторічній роботі в ІТ, Юлія є свідком і активною учасницею цієї революції.

У цьому інтерв'ю ми дослідимо, як GlobalLogic, будучи частиною глобальної групи Hitachi, інтегрує ШІ у свою стратегію, трансформуючи як власні процеси, так і бізнес своїх клієнтів по всьому світу.

До чого тут математика?

Шлях Юлії розпочався з Вінницького національного технічного університету: спочатку це був ступінь магістра з автоматики комп'ютерних систем управління, а згодом – і кандидата технічних наук за спеціальністю математичного моделювання.

Юлія розповідає, що це була прикладна математика, а її дослідження стосувалися того, що зараз ми розуміємо під поняттям штучний інтелект.

Це були теми пов'язані з розпізнаванням людської мови та оцінкою якості її розпізнавання – майже початок розвитку таких технологій. І паралельно з навчанням, буквально після першого курсу я вже пішла працювати в IT-компанію.

У 2005 році Юлія переїхала до Києва, а вже у 2008 році приєдналася до GlobalLogic.

У GlobalLogic вона розпочала свою діяльність як проєктна менеджерка. Згодом вона вирішила спробувати себе у сфері взаємодії з клієнтами, обійнявши позицію аккаунт-менеджерки. Ця роль була більше орієнтована на бізнес-аспекти та менше на технологічні. Однак, як вона сама зазначає:

"Врешті я зрозуміла, що саме проєктний менеджмент в інженерній галузі – це моя справа. Тож я повернулася до цієї сфери, і весь час зростала разом із компанією".

На питання про вплив математики на її кар'єру, Юлія підкреслює значення наукового підходу, який застосовує у своїй роботі практично щодня.

Цей досвід допоміг мені зрозуміти, що немає задач, які не вирішуються. Ти не панікуєш, ти просто знаєш, що є науковий підхід, як правильно поділити цю задачу на маленькі шматочки – і крок за кроком поступово все вирішується.

Чим займається GlobalLogic і до чого тут ШІ?

GlobalLogic – це компанія, яка розробляє технологічні рішення для різних індустрій, зокрема, зосереджуючись на автомобілебудуванні, охороні здоров'я, промисловості та телекомунікаціях. Стратегія GlobalLogic спрямована на розвиток бізнесу в 10 європейських країнах, забезпечення його безперервності й підтримку інженерних талантів.

Компанія є частиною групи Hitachi, і в рамках цієї групи GlobalLogic вважається "рушієм цифрової трансформації". За словами Юлії, як Hitachi, так і GlobalLogic мають системний підхід до впровадження ШІ-технологій.

Сьогодні компанія прагне допомогти клієнтам на їхньому шляху до так званих "Intelligent Enterprise" (розумний бізнес, розумне підприємство). Це – цифрова трансформація, що базується на технологіях штучного інтелекту, машинному навчанні, роботі з даними тощо.

Юлія наголошує, що ключова перевага підприємства – це вся інформація, якою воно володіє.

Ми допомагаємо систематизувати ці дані, зробити підприємство "розумним". Це означає забезпечення прозорості даних, прийняття більш ефективних рішень на їх основі та створення нових бізнес-моделей шляхом використання цих даних.

Один із ключових інструментів для реалізації цієї стратегії – набір рішень VelocityAI. Її розробили інженери GlobalLogic за підтримки інвестицій від Hitachi. Мета – трансформація процесів розробки та впровадження штучного інтелекту на підприємствах.

VelocityAI – це набір рішень, серед яких:

Перший компонент – VelocityAI SDLC (SDLC: Software Development Lifecycle). Він включає набір інструментів, що допомагає інтегрувати ШІ у розробку програмного забезпечення на всіх етапах – від тестування до створення вимог для ПЗ. Такий підхід дозволяє підвищувати ефективність роботи різних ІТ-спеціалістів і прискорювати розробку.

Другий компонент – це Enterprise AI, "штучний інтелект на рівні підприємства". Тут ШІ імплементується вже на рівні бізнес-процесів, бек-офісних операцій, взаємодії з клієнтами тощо. Юлія зазначає, що існує дуже багато галузей де можна застосувати штучний інтелект, включаючи виробництво та підтримку життєдіяльності підприємства.

Якщо коротко, то Velocity AI – це не просто чергова технологія, а наступний крок у еволюції бізнесу, і Юлія вірить, що вона змінить правила гри.

Тож GlobalLogic не тільки використовує штучний інтелект для оптимізації своїх внутрішніх процесів, але й активно допомагає іншим компаніям перетворитися на "розумні підприємства", використовуючи дані та новітні технології ШІ для підвищення ефективності та створення нових можливостей.

Які галузі змінює ШІ вже сьогодні?

За словами Юлії, технології штучного інтелекту змінять усі (або практично всі) галузі нашого життя.

Не впевнена, що ШІ замінить людей чи професії. Скоріше він змінить та доповнить їх. Робота стане іншою, підвищиться ефективність людей: рутинні завдання можна буде доручити ШІ, дозволяючи фахівцям більше фокусуватися на складних або креативних питаннях.

Медицина – одна з галузей, де потенціал ШІ вже відчутний, а сучасні рішення стають дедалі просунутішими.

"Є задачі, які генеративний штучний інтелект може допомогти вирішити. Зокрема, ШІ допомагає швидко проаналізувати значний масив медичних даних і запропонувати свої висновки. Скажімо, лікар-терапевт має широкі, але неглибокі знання. Профільний спеціаліст – знає глибоко, але лише свою сферу. Тоді як ШІ може зібрати інформацію і широко, і достатньо деталізовано. Це може просунути медицину вперед, допомогти знайти ліки проти певних хвороб і досягти інших відкриттів".

Водночас є й інші напрямки, в яких перспективи застосування штучного інтелекту дедалі зростають. Наприклад GlobalLogic активно задіює цифрові технології у створенні та розвитку міст. Зокрема, ШІ може допомогти з аналізом відео та супутникових знімків для створення генерального плану міста.

Для повсякденного функціонування міст існує термін "Smart City" (Розумне місто), і GlobalLogic вже реалізувала низку рішень на базі ШІ в цій сфері :

Ефективне використання електроенергії.

Розумні системи світлофорів та парковок.

Удосконалення будь-якої комунікації та інфраструктури в місті.

Рішення для електричного транспорту.

Однією з ключових технологій, яку GlobalLogic застосовує у цьому напрямку, є "Digital Twin" або "цифровий двійник". Це цифрова модель, яка повністю імітує функціонування об'єкта: лікарні, аеропорту, заводу або ж цілого міста. Двійники розробляються щоразу індивідуально під конкретний обʼєкт.

Такі системи створюються для різних цілей:

Моніторинг того, що відбувається на реальному об'єкті, дозволяючи вносити коригувальні дії.

Моделювання різних сценаріїв, наприклад, як збільшення населення міста з 10 до 15 тисяч вплине на інфраструктуру – потребу в додаткових теплових станціях, світлофорах, дорогах тощо.

Ми маємо досвід у створенні таких рішень для різних клієнтів, зокрема, для компаній, що автоматизують великі склади за допомогою роботів. Мета таких розробок – наростити ефективність і перейти до масштабування,

– пояснює Юлія.

Чому люди не довіряють ШІ?

Застосування штучного інтелекту породжує низку викликів. Перш за все, це питання етичності. Існує багато суперечностей щодо того, наскільки ШІ може приймати рішення замість людини, чи будуть ці рішення відповідати етичним нормам, та чи базуватимуться вони на репрезентативній вибірці даних, щоб уникнути дискримінації.

Щодо суспільного сприйняття, Юлія зазначає, що "люди бояться того, що вони не розуміють". Початковий скептицизм виник через те, що ранні технології ШІ були натреновані на менших обсягах даних, часто помилялися та галюцинували.

Однак ситуація поступово змінюється: з'являється більше інформації про те, як працює ШІ, освіта трансформується, а сам ШІ стає розумнішим, адже він тренується на все більших і більших обсягах даних.

"Крім етики, існують виклики, пов'язані з безпекою та конфіденційністю даних. Компанії хочуть бути впевненими, що при використанні технологій ШІ конфіденційна інформація не буде витікати та залишатиметься приватною".

Як розробники відповідають на ці виклики? З погляду етики, існує набір правил, що забезпечують прийняття етичних рішень системою штучного інтелекту. Це включає концепцію "ethics by design" – певні принципи, які закладаються в основу розробки таких систем.

Також важливими є принципи прозорості даних. Система повинна мати можливість пояснити, якими даними вона керувалась, чому саме було прийнято те чи інше рішення, забезпечуючи зрозумілі причинно-наслідкові зв'язки.

Наша задача як розробників – забезпечити, щоби система не дискримінувала одну групу замість іншої, тільки через те, що вона була натренована на поганій вибірці.

Що ж до приватності даних – у Європі існує багато відповідних регуляцій, таких як GDPR (Загальний регламент про захист даних). Юлія Штукатурова зазначає, що введення таких правил накладає обмеження на етичність і приватність – і це є позитивним. Системи повинні слідувати цим вимогам, проходити аудити та сертифікації.

Водночас Юлія наголосила, що такі регуляції також підвищують поріг входу для невеликих стартапів, яким дуже важко дотримуватися всіх цих вимог.

"Інновації дуже часто створюються саме стартапами. Тому важливо зберегти баланс: з одного боку, держава повинна регулювати імплементацію ШІ, але з іншого – не "вбивати" можливість для інновацій".

Які перспективи України стати великим гравцем в галузі ШІ?

Україна має величезний потенціал стати ключовим гравцем у багатьох сферах штучного інтелекту. На думку Юлії, ми маємо чималий шанс стати лідером у напрямках "military tech" та цифровізації державних послуг.

Цифрова держава – це унікальний аспект. Україна дійсно є лідером у цій сфері. Чимало наших сервісів уже цифровізовано й дерегульовано у порівнянні з багатьма іншими країнами. І я думаю, що використання штучного інтелекту тільки нас підсилить.

У сфері "military tech" – усіх технологій, пов'язаних з війною (включно з технологіями нападу, захисту, розмінування, аналізу військової ситуації та прогнозування) – Україна є безперечним лідером.

"Використання штучного інтелекту в таких технологіях виведе нас ще більше вперед. І таких галузей насправді багато. Я впевнена, що потенціал величезний. Питання в тому, наскільки ми його зможемо реалізувати".

Хоча бізнес переважно орієнтується на компанії зі США, Європи, Азії та Японії, компанія активно співпрацює з українськими розробниками біонічних протезів. Зокрема, мова йде і про використання ШІ.

З 2023 року GlobalLogic співпрацює з SuperHumans, які використовують українські розробки, зокрема Aspergionics та Polbionics.

Також інженери GlobalLogic на волонтерських засадах працювали з All Bionics, відповідаючи виключно за програмну частину протезів. Ця робота включала навчання протезів на основі даних і розробку застосунку для керування протезом. Загалом розробка протезування в Україні швидко розвивається і, на жаль, це відбувається через війну.

Юлія Штукатурова наголосила, що для реалізації величезного потенціалу України у сфері ШІ важливим є регуляторний чинник.

Де живе штучний інтелект?

В розмовах про штучний інтелект ми звикли сприймати його, як щось, що існує десь там у хмарі в мережі. Однак будь-який сервіс потребує власного "місця для життя", обчислювальних потужностей та "мозку" – де зберігається все, що потрібно для роботи.

Таким "домом" для ШІ є дата-центри. В умовах стрімкого розвитку цифрових технологій та штучного інтелекту вони відіграють ключову роль. Саме дата-центри забезпечують обчислювальні потужності та зберігання даних.

Функціонування дата-центрів вимагає значних енергетичних ресурсів та продуманих інфраструктурних рішень. Юлія Штукатурова пояснює:

Дата-центр – це дуже складна для функціонування система. Туди має заходити велика кількість електроенергії, яку потрібно десь узяти. Потім її потрібно оптимально використовувати всередині дата-центру для того, щоб охолоджувати всі приміщення, де стоять сервери і всі обчислювальні потужності.

За словами Юлії Штукатурової, цей сегмент бізнесу дуже стрімко зростає через попит у галузі. Компанія Hitachi, наприклад, володіє значним бізнесом у сфері дата-центрів та здатна надавати комплексні "end-to-end" рішення. Це включає подачу електроенергії, системи охолодження, власне обчислювальні центри (сервери з GPU/CPU та сховища даних), а також програмне забезпечення, що керує всією цією екосистемою. І це не лише окремі рішення, а й будівництво дата-центрів "під ключ".

Ці дата-центри використовуються не лише для забезпечення потреб групи компаній, яка налічує півмільйона фахівців, а й для клієнтів. GlobalLogic, своєю чергою, має кілька власних невеликих дата-центрів для внутрішніх потреб, але не надає їх як комерційний сервіс. Водночас Юлія Штукатурова додала: "Сфера, у якій GlobalLogic може мати вплив – це програмне забезпечення, яке контролює всю екосистему".

У цій галузі особливо важливим аспектом є управління надлишковою енергією та теплом, що утворюється в дата-центрах. Цю енергію можна зберігати на батареях, використовувати для опалення житлових районів або повертати до мережі.

Крім того, Юлія Штукатурова наголосила на важливості максимальної безпечності для навколишнього середовища всієї екосистеми, що включає мінімізацію пошкоджень.

Підсумок

Як підсумок хочемо зазначити, що штучний інтелект є потужним каталізатором змін у бізнесі, суспільстві та на ринку праці. Як показує досвід провідних компаній, зокрема GlobalLogic, головна цінність ШІ полягає не в заміні людини, а в трансформації її ролі.

Він стає незамінним партнером, що автоматизує рутину та вивільняє людський потенціал для вирішення складних креативних і стратегічних завдань – від медицини та управління міською інфраструктурою, до керування та оптимізації рішень на підприємствах.

Водночас шлях до повноцінної інтеграції ШІ не позбавлений викликів – як на рівні бізнесів, так і держав. Завдяки унікальному досвіду України у цифровізації державних послуг і стрімкому розвитку "military tech", відкриваються надзвичайні можливості стати одним із глобальних лідерів у цій галузі.

Майбутнє штучного інтелекту обіцяє ще більш автономні та складніші системи. І хоча питання про створення "загального штучного інтелекту" (AGI) лишається відкритим, очевидно одне: ШІ вже є невіддільною частиною нашого сьогодення та майбутнього.

Успіх у новій епосі залежатиме від нашої здатності ефективно співпрацювати з технологіями, які ми самі створили.