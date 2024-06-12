На яких пристроях Apple з'явиться iOS 18, iPadOS 18 та macOS 15 Sequoia

В ході WWDC 2024 компанія Apple представила пристрої, які будуть сумісні з її новітніми операційними системами: iOS 18, iPadOS 18 та macOS 15 Sequoia. Ці оновлення містять безліч нових функцій та покращень і будуть доступні на широкому спектрі існуючих пристроїв.

iOS 18

Для користувачів iPhone список сумісних пристроїв з iOS 18 залишається практично незмінним у порівнянні з торішньою iOS 17, за винятком iPhone 8 і iPhone X, які не отримають оновлення, наголошує Техно 24.

А тим часом Ви можете випробувати iOS 18 та iPadOS 18 вже сьогодні: ось як це зробити

iOS 18 буде підтримуватися на наступних пристроях:

iPhone XR

iPhone XS та XS Max

iPhone 11, 11 Pro та 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro та 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro та 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro та 14 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління і новіше)

iPadOS 18

Оновлення iPadOS 18 буде доступне для наступних моделей iPad:

iPad (7-го покоління і новіше)

iPad Air (3-го покоління і новіше)

iPad mini (5-го покоління і новіше)

Всі 11-дюймові моделі iPad Pro

12,9-дюймовий iPad Pro (3-го покоління і новіше)

Винятком є iPad 6-го покоління, який отримав оновлення iPadOS 17, але не буде оновлений до iPadOS 18. Цей пристрій, оснащений чіпом Apple A10 і 2 ГБ оперативної пам'яті, не досягає порогу в 3 ГБ оперативної пам'яті, який має iPad 7-го покоління, що також використовує чіп A10, але з додатковим гігабайтом пам'яті.

macOS 15 Sequoia

Лінійки настільних комп'ютерів і ноутбуків Apple також отримають оновлення з macOS 15 Sequoia. Наступні моделі Mac будуть сумісні з новою операційною системою:

iMac (2019 року випуску і новіші)

Mac Studio (2022 і новіші)

Mac mini (2018 року випуску і новіші)

Mac Pro (2019 року випуску і новіше)

iMac Pro (2017)

MacBook Air (2020 і пізніше)

MacBook Pro (2018 і новіші)

Ці оновлення мають на меті покращити роботу користувачів на широкому спектрі пристроїв, гарантуючи, що навіть старіші моделі зможуть скористатися новими функціями та покращеннями. Однак деякі розширені функції будуть доступні лише в найновішому обладнанні.

Хто отримає штучний інтелект та розширені функції

Нова система штучного інтелекту Apple Intelligence, буде підтримуватися лише на найновіших пристроях. Для iPhone це означає, що тільки iPhone 15 Pro, оснащений процесором A17 Pro, буде підтримувати Apple Intelligence, за винятком стандартного iPhone 15 і всіх попередніх моделей.

Дізнайтеся більше Що таке Apple Intelligence і які функції для нас готує компанія

Що стосується iPad, то Apple Intelligence буде доступна лише на моделях iPad Air та iPad Pro з чипами M1 або новішими. Специфічні функції, що вимагають новішого обладнання, включають покращення рукописного вводу Smart Script, для якого потрібен iPad з чипом A14 або новішої версії. Для iPhone транскрипція в реальному часі, відстеження руху очей і голосові клавіші будуть доступні лише на iPhone 12 і новіших моделях.