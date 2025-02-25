Apple покращила CarPlay у iOS 18․4

Apple випустила бета-версію iOS 18.4, яка містить низку нових функцій, зокрема Priority Notifications із підтримкою Apple Intelligence та новий розділ Food у додатку Apple News. Проте одне з оновлень залишилося майже непоміченим – покращення CarPlay для автомобілів із великими дисплеями.

У CarPlay на iOS 18.4 тепер з’явилася можливість відображення третього рядка іконок застосунків, повідомляє 24 Канал.

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Це помітив користувач Jace і розповів про оновлення у соцмережі Threads. Раніше інтерфейс обмежувався лише двома рядками, що не дозволяло повністю використовувати великі дисплеї автомобілів.



CarPlay нарешті оновили / Фото Jace

Однак ця зміна доступна не для всіх машин. Додатковий рядок іконок з’являється лише на автомобілях із великими екранами, хоча точний розмір дисплея, необхідний для цієї функції, поки що не визначений. Видання MacRumors повідомляє, що оновлення працює, зокрема, на Toyota Tundra, яка оснащується 14-дюймовим дисплеєм.

CarPlay адаптується до сучасних автомобільних дисплеїв

Протягом останніх років виробники автомобілів випускають моделі з дедалі більшими екранами, але CarPlay не завжди вдало масштабувався під ці зміни. Оновлення iOS 18.4 покращує зручність користування системою, особливо для власників авто з великими дисплеями, дозволяючи зменшити потребу в перемиканні між сторінками домашнього екрану.

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Попри відсутність інформації про офіційний реліз CarPlay 2, це оновлення вже є важливим кроком у напрямку адаптації інтерфейсу до сучасних автомобільних технологій.