Нова версія iOS дозволила пересилати сповіщення на сторонні гаджети

В оновленні iOS 26.3 Apple додала нову функцію Notification Forwarding, яка дозволяє пересилати сповіщення з iPhone на сторонні пристрої. Опція з'явилася на тлі вимог європейського регулювання і наразі офіційно працює лише в країнах ЄС.

У налаштуваннях iOS 26.3 з'явився новий пункт Notification Forwarding, який можна знайти в розділі сповіщень. Він дає змогу передавати всі вхідні повідомлення з iPhone на один сторонній пристрій, наприклад смартгодинник іншого виробника. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на MacRumors.

Як працює пересилання сповіщень у iOS 26.3?

Apple уточнює, що одночасно сповіщення можуть надходити лише на один гаджет. Якщо користувач увімкне пересилання для стороннього носимого пристрою, Apple Watch у цей момент більше не отримуватиме й не відображатиме повідомлення.

Система дозволяє налаштовувати, від яких саме застосунків надходитимуть сповіщення. Можна обрати як всі програми, так і лише вибрані. Передані повідомлення містять назву застосунку та повний вміст сповіщення без скорочень.

Як пише Appleinsider, функція офіційно доступна тільки для користувачів у Європейському Союзі. Хоча пункт Notification Forwarding відображається на iPhone по всьому світу після встановлення iOS 26.3, фактична робота опції обмежена регіонами ЄС.

Запровадження цієї можливості пов'язане з регуляторним тиском на Apple. Закон Digital Markets Act зобов'язує компанію відкривати доступ до ключових системних функцій для сторонніх пристроїв, зокрема смартгодинників, які раніше були доступні лише Apple Watch.

Таким чином Apple поступово розширює інтеграцію з екосистемами інших виробників, виконуючи вимоги європейського законодавства та змінюючи підхід до закритості своїх платформ.

Якою функцією в новій iOS 26 користувачі дуже незадоволені?

Оновлення iOS 26 принесло користувачам не лише новий дизайн Liquid Glass, а й кілька незручних змін у інтерфейсі. Меню в багатьох застосунках виглядають інакше, а власники старіших iPhone помічають, що акумулятор тепер розряджається швидше. Однак головна скарга — несправна клавіатура.

Як показав YouTuber Michi NekoMichi, під час набору тексту система часто сприймає натискання неправильно. На відео він повільно вводить текст, демонструючи, що натискає правильну літеру — наприклад, "U" — але iPhone фіксує "J" або "H". Це не проблема автозаміни, адже функція була вимкнена. І навіть адаптивна система передбачення натискань, яка змінює зони клавіш, не винна — екран показує правильну букву, але реєструється інша.