Apple анонсувала нові iPad Mini з чипом A17 Pro, підтримкою ШІ та кращою продуктивністю

Зустрічайте iPad mini сьомого покоління від Apple. Новий планшет з’явився через три роки після свого попередника, додавши швидший процесор, який спочатку був у серії iPhone 15 Pro. Він став продуктивнішим і тепер підтримує набір функцій штучного інтелекту Apple Intelligence.

Детальні характеристики iPad mini 7

Екран майбутнього оновлення iPad mini має ті самі 8,3 дюйма, що й у попередньої моделі, а також ідентичну роздільну здатність 2266x1488 точок на дюйм при 326 ppi. На жаль, частота оновлення лишається скромною – 60 герців. Наразі все виглядає так, що дисплей ідентичний попереднику. Рамки теж не змінилися, тож ефективна площа екрана буде без змін.

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Фронтальна камера все ще знаходиться в портретному положенні, що має сенс для пристрою такого розміру. Як фронтальна, так і основна камери виглядають незмінно в порівнянні з попереднім iPad mini.



iPad Mini / Фото Apple

Без будь-яких значних оновлень дизайну, це оновлення більше стосується того, що знаходиться всередині:

Чип A17 Pro дозволяє новому планшету використовувати функції Apple Intelligence, такі як "розумніша" Siri, інструменти написання тесту, створення зображень за допомогою Image Playground та власних емодзі в рамках функції Genmoji.

Зазначається, що приріст продуктивності, порівняно з попередником, складає 30 відсотків.

Також заявлено на 25 відсотків швидший графічний процесор і нейронний рушій, який удвічі швидший, ніж у попередньої моделі.

Він також має більше оперативної пам'яті та 128 гігабайтів пам'яті в моделі базового рівня, що вдвічі більше, ніж у моделі 2021 року, яка мала мінімум 64 гігабайти. Також уперше з'явилася модель з пам'яттю 512 гігабайтів.

Пристрій також підтримує новий Apple Pencil Pro, що є приємною новиною для художників.

Також обіцяють швидшу роботу Wi-Fi 6E і USB-C.

Єдина реальна зміна в дизайні нового Mini – це кольори. Цього року Apple зробила багато своїх продуктів яскравішими, і Mini з'явився у нових фіолетовому та синьому кольорах. На фото вони виглядають скоріше приглушеними, ніж яскравими, тому не варто очікувати, що це буде так само, як у випадку з iPhone 16.

У своєму релізі Apple також згадала, що новий пристрій може виконувати апаратне прискорення трасування променів, що має покращити якість деяких висококласних ігор.

Новий iPad mini з'явиться у продажуза ціною відза 128 гігабайтів пам'яті.