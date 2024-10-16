Подробные характеристики iPad mini 7

Экран будущего обновления iPad mini имеет те же 8,3 дюйма, что и у предыдущей модели, а также идентичное разрешение 2266x1488 точек на дюйм при 326 ppi. К сожалению, частота обновления остается скромной – 60 герц. Сейчас все выглядит так, что дисплей идентичен предшественнику. Рамки тоже не изменились, поэтому эффективная площадь экрана будет без изменений.

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Фронтальная камера все еще находится в портретном положении, что имеет смысл для устройства такого размера. Как фронтальная, так и основная камеры выглядят неизменно по сравнению с предыдущим iPad mini.



iPad Mini / Фото Apple

Без каких-либо значительных обновлений дизайна, это обновление больше касается того, что находится внутри:

Чип A17 Pro позволяет новому планшету использовать функции Apple Intelligence, такие как "умная" Siri, инструменты написания теста, создание изображений с помощью Image Playground и собственных эмодзи в рамках функции Genmoji.

Отмечается, что прирост производительности, по сравнению с предшественником, составляет 30 процентов.

Также заявлено на 25 процентов быстрее графический процессор и нейронный движок, который вдвое быстрее, чем у предыдущей модели.

Он также имеет больше оперативной памяти и 128 гигабайт памяти в модели базового уровня, что вдвое больше, чем в модели 2021, которая имела минимум 64 гигабайта. Также впервые появилась модель с памятью 512 гигабайт.

Устройство также поддерживает новый Apple Pencil Pro, что является приятной новостью для художников.

Также обещают более быструю работу Wi-Fi 6E и USB-C.

Единственное реальное изменение в дизайне нового Mini – это цвета. В этом году Apple сделала много своих продуктов ярче, и Mini появился в новых фиолетовом и синем цветах. На фото они выглядят скорее приглушенными, чем яркими, поэтому не стоит ожидать, что это будет так же, как в случае с iPhone 16.

В своем релизе Apple также упомянула, что новое устройство может выполнять аппаратное ускорение трассировки лучей, что должно улучшить качество некоторых высококлассных игр.

Новый iPad mini появится в продаже 23 октября по цене от 499 долларов за 128 гигабайт памяти.