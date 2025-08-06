Інсайдери вважають, що саме в цей день Apple представить iPhone 17
- Презентація iPhone 17, ймовірно, запланована на 9 вересня 2025 року, з попередніми замовленнями з 12 вересня та початком продажів з 19 вересня.
- Лінійка iPhone 17 включає моделі iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max з покращеними камерами, чипами A19, новими дисплеями та іншими вдосконаленнями.
Нові дані від німецьких джерел та операторів мобільного зв'язку вказують на конкретну дату презентації серії iPhone 17. Інформація відповідає традиційному підходу компанії щодо випуску флагманських смартфонів. Якщо ці чутки підтвердяться, шанувальники Apple зможуть побачити нові моделі, включаючи ультратонкий iPhone 17 Air, трохи більше, ніж через місяць.
Коли вийде iPhone 17?
За інформацією, отриманою німецьким виданням iPhone-ticker, презентація лінійки iPhone 17 запланована на 9 вересня 2025 року. Ця дата добре узгоджується з традиційним графіком запусків Apple, яка часто обирає вівторки для анонсів своїх нових iPhone. Раніше аналітик Bloomberg Марк Гурман також припускав, що анонс може відбутися 9 або 10 вересня. Внутрішні документи мобільних операторів Німеччини, як повідомляється, також підтверджують цю дату, пише 24 Канал.
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З огляду на цю дату, після офіційного анонсу попередні замовлення на iPhone 17 відкриються у п'ятницю, 12 вересня. Зазвичай, від дати попереднього замовлення до фактичного надходження пристроїв до покупців та в роздрібні магазини проходить приблизно тиждень. Це означає, що офіційний старт продажів та відправка перших замовлень відбудеться у п'ятницю, 19 вересня.
Хоча німецькі джерела не розкрили повний перелік продуктів, які будуть представлені на заході Apple, головними зірками шоу, безумовно, стануть моделі iPhone 17.
- Лінійка включатиме iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.
- Модель iPhone 17 Air, як очікується, замінить попередню версію "Plus" і буде вирізнятися винятково тонким корпусом.
- Крім того, можливий анонс AirPods Pro 3, бюджетного Apple Watch SE 3, а також Apple Watch Series 11 та Apple Watch Ultra 3, проте ця інформація наразі не підтверджена.
Apple традиційно розсилає запрошення з датою лише за кілька днів до презентації, тож підтвердження ми не отримаємо щонайменше до кінця серпня, а то й до вересня.
Що нового в iPhone 17
- Очікується, що нові iPhone 17 працюватимуть на чипах A19, зокрема iPhone 17 Pro та Pro Max отримають модель A19 Pro.
- Уся лінійка iPhone 17 отримає покращену фронтальну камеру на 24 мегапікселі замість 12 мегапікселів. У моделях Pro телеоб'єктив також оновлять до 48 мегапікселів, що зробить усі три задні камери 48-мегапіксельними.
- Моделі Pro отримають 12 гігабайтів оперативної пам'яті, що є найбільшим обсягом для iPhone. Це більше, ніж у iPhone 16 Pro, і має забезпечити кращу продуктивність, зокрема для функцій Apple Intelligence.
- iPhone 17 Pro та Pro Max отримають новий дисплей, який краще протистоятиме відблискам і буде більш стійким до подряпин.
- Модель Pro Max стане товщою, щоб вмістити акумулятор рекордної ємності, тоді як у стандартному Pro батарея залишиться приблизно такою ж, як у попередника.
- Корпус Pro-моделей буде виготовлено з алюмінію замість титану, що дозволить представити нові кольори: помаранчевий та темно-синій.
- Замість традиційного виступу камери з'явиться "камерна панель", яка розтягнеться від краю до краю корпусу.
- Очікується покращена система охолодження, яку отримає вся лінійка iPhone 17. Модель Pro Max додатково матиме випаровувальну камеру та графітову пластину для кращого відведення тепла під час виконання завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом.