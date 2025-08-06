Нові дані від німецьких джерел та операторів мобільного зв'язку вказують на конкретну дату презентації серії iPhone 17. Інформація відповідає традиційному підходу компанії щодо випуску флагманських смартфонів. Якщо ці чутки підтвердяться, шанувальники Apple зможуть побачити нові моделі, включаючи ультратонкий iPhone 17 Air, трохи більше, ніж через місяць.

Коли вийде iPhone 17?

За інформацією, отриманою німецьким виданням iPhone-ticker, презентація лінійки iPhone 17 запланована на 9 вересня 2025 року. Ця дата добре узгоджується з традиційним графіком запусків Apple, яка часто обирає вівторки для анонсів своїх нових iPhone. Раніше аналітик Bloomberg Марк Гурман також припускав, що анонс може відбутися 9 або 10 вересня. Внутрішні документи мобільних операторів Німеччини, як повідомляється, також підтверджують цю дату, пише 24 Канал.

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З огляду на цю дату, після офіційного анонсу попередні замовлення на iPhone 17 відкриються у п'ятницю, 12 вересня. Зазвичай, від дати попереднього замовлення до фактичного надходження пристроїв до покупців та в роздрібні магазини проходить приблизно тиждень. Це означає, що офіційний старт продажів та відправка перших замовлень відбудеться у п'ятницю, 19 вересня.

Хоча німецькі джерела не розкрили повний перелік продуктів, які будуть представлені на заході Apple, головними зірками шоу, безумовно, стануть моделі iPhone 17.

Лінійка включатиме iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Модель iPhone 17 Air, як очікується, замінить попередню версію "Plus" і буде вирізнятися винятково тонким корпусом.

Крім того, можливий анонс AirPods Pro 3, бюджетного Apple Watch SE 3, а також Apple Watch Series 11 та Apple Watch Ultra 3, проте ця інформація наразі не підтверджена.

Apple традиційно розсилає запрошення з датою лише за кілька днів до презентації, тож підтвердження ми не отримаємо щонайменше до кінця серпня, а то й до вересня.

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