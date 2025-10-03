На початку осені 2025 року українські шанувальники Apple зіткнулися з проблемою: нові iPhone 17, презентовані у вересні, майже миттєво зникли з полиць офіційних ритейлерів. Попри тотальний солд-аут у великих мережах, смартфони все ще можна знайти в інших продавців, але за значно вищою ціною, що вказує на активізацію "сірого" ринку.

Чому виник дефіцит і хто на ньому заробляє?

Після довгоочікуваної вересневої презентації, на якій Apple представила лінійку iPhone 17, в Україні розпочався справжній купівельний бум. Уже через тиждень після старту продажів знайти бажану новинку стало практично неможливо. Принаймні, в офіційних дистриб'юторів. 24 Канал звернувся за коментарем до комерційного директора COMFY Андрія Коваленка, щоб прояснити ситуацію.

Він пояснює, що такий дефіцит є частиною глобальної стратегії Apple на старті продажів. Компанія свідомо випускає обмежену партію пристроїв, щоб вивчити попит у різних країнах, і поступово задовольняє його протягом кількох тижнів. Подібна ситуація спостерігається не лише в Україні, а й у США та країнах Євросоюзу.

Порівняно невеликі перші партії товару зазвичай ідуть на покриття передзамовлень, зроблених одразу після презентації.

Попит на стандартні моделі задовольняється за 1-2 тижні.

Дефіцит найпопулярніших версій Pro та Pro Max може тривати до шести тижнів.

Цією ситуацією активно користуються "сірі" продавці. Поки офіційні магазини чекають на законне поповнення, вони налагодили контакти з дистриб'юторами в країнах "першої хвилі", де продажі стартували 19 вересня, зокрема в Китаї та Гонконзі. Це дозволило їм завезти смартфони в Україну та розпочати торгівлю навіть раніше за офіційний старт.

Як показують контрольні закупівлі, саме ці канали постачання дозволяють неофіційним гравцям мати в наявності дефіцитні моделі, коли в офіційних магазинах їх уже немає.

Що по "сірих" цінах?

Головна мета "сірого" ринку – заробити на бажанні покупців отримати новинку першими. Але ціни у таких продавців значно вищі за офіційні:

Наприклад, модель iPhone 17 Pro Max на 256 гігабайтів пам'яті, офіційна ціна якої становить близько 70 000 гривень , у неофіційних мережах продається за 95 200 гривень , що на 36% дорожче.

, у неофіційних мережах продається за , що на 36% дорожче. Новий iPhone Air, який офіційно коштує 58 500 гривень, у них можна знайти за 82 800 гривень – різниця сягає 42%.

Крім завищених цін, покупка "сірого" iPhone несе й інші ризики. Такі пристрої часто продаються з порушенням українського законодавства. На товарі може бути відсутнє маркування українською мовою та інформація про офіційного дистриб'ютора. Ба більше, продавці часто відмовляються надати сертифікати та декларації про відповідність технічним регламентам, які є обов'язковими для всієї складної цифрової техніки в Україні. Це ставить під сумнів не лише законність продажу, а й якість та безпеку самого пристрою і перспективи покупця на ремонт.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, що iPhone 17 продається рекордними темпами. Продажі йдуть так добре, що Apple нарощує випуск, доручаючи Foxconn збільшити виробництво iPhone 17 на 40%. Але не всі моделі популярні – iPhone Air має слабкий попит, частково через недоступність на китайському ринку та компроміси в характеристиках. Наприклад, за даними Apple, нова тонка модель має найменшу батарею з усіх її смартфонів.

