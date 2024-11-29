iPhone 17 показали на перших рендерах, створених на основі чуток․ Він жахливий
Хоча запуск лінійки iPhone 17 очікується лише через 10 місяців, чуток про ці пристрої вже ходить чимало. Ми знаємо досить багато про їхні характеристики, а також нещодавно отримали рендери, які демонструють імовірний дизайн. Це щось середнє між старими моделями Google Pixel і тим, що ви ніколи не захочете купувати.
Великий і жахливий
Перш за все, варто особливо наголосити, що опубліковані в мережі зображення – це лише фантазія інсайдерів та техноблогерів, які намагаються передбачати, якими будуть наступні смартфони Apple. Сама ж компанія завжди робить кілька різних прототипів, а потім обирає з них один. Тож ця версія, навіть якщо існує, може бути лише одним із варіантів, який буде відкинутий під час тестувань, пише 24 Канал.
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Одне з зображень показує нам базовий iPhone 17. Опублікував його інсайдер, відомий під вигаданим іменем Majin Bu.
Чутки вже давно свідчать, що камери смартфонів Apple тепер розташовуватимуться горизонтально. На цих рендерах також видно, що блок камер виділяється за допомогою темнішого кольору, фактично розділяючи корпус на дві частини. Це вельми нагадує старі смартфони Google Pixel.
Старі смартфони Google Pixel / Колаж 24 Каналу
Що стосується дорожчих моделей, то iPhone 17 Pro і Pro Max відрізнятимуться, як завжди, додатковим датчиком камери й кольорами. Але загальна логіка дизайну зберігається: горизонтальне розташування і темніший відтінок у зоні камер.
Можливий дизайн iPhone 17 Pro / Фото MacRumors
Поки що це виглядає не дуже добре. Але тут варто зробити поправку на те, що ці рендери створювалися не професійними дизайнерами Apple, а самими інсайдерами. Тож навіть якщо цей буде остаточним рішенням компанії, на офіційних зображеннях все виглядатиме краще.
Характеристики
Що ж відомо про характеристики та зміни, які компанія може внести в апаратну частину? Ось дані від видання MacRumors про iPhone 17 Pro:
- Перш за все, Apple відмовляється від титанових рамок на користь алюмінію. Титан став головною фішкою iPhone 15, а також перекочував і в iPhone 16. Однак чутки стверджують, що компанія робить чергову зміну в обох дорожчих моделях iPhone 17. Чи очікує те ж саме на базову і модель Plus, поки невідомо. До того, як рамки стали титановими, вони були з нержавіючої сталі.
- Задня частина пристроїв нібито матиме новий дизайн – "частково алюмінієвий, частково скляний". Це може відображати вищезгадане розділення, де камери мають темніший відтінок. Імовірно, більша частина корпусу буде покрита склом, а блок із камерами – темнішим алюмінієм.
- Процесор A19 Pro. Очікується, що моделі iPhone 17 Pro використовуватимуть чип Apple наступного покоління A19 Pro, який, як повідомляється, буде виготовлятися за допомогою нового 3-нанометрового техпроцесу третього покоління від TSMC. Як завжди, очікується скромний приріст продуктивності та покращення енергоефективності порівняно з поточними iPhone.
- Чип Wi-Fi 7, розроблений Apple, а не Qualcomm.
- 24-мегапіксельна фронтальна камера. Усі чотири моделі iPhone 17 нібито будуть оснащені оновленою 24-мегапіксельною фронтальною камерою, тоді як всі моделі iPhone 16 оснащені 12-мегапіксельною фронтальною камерою.
- 48-мегапіксельна задня телефотокамера. За чутками, оновлена 48-мегапіксельна телефотокамера буде встановлена в моделях iPhone 17 Pro, порівняно з 12-мегапіксельною телефотокамерою в моделях iPhone 16 Pro.
- 12 гігабайтів оперативної пам'яті. Спочатку ходили чутки про збільшення обсягу оперативної пам'яті до 12 гігабайтів виключно для iPhone 17 Pro Max, але пізніше також і для iPhone 17 Pro. Це оновлення має допомогти покращити роботу Apple Intelligence та багатозадачність. Усі чотири моделі iPhone 16 мають 8 гігабайтів оперативної пам'яті.
- Зменшений динамічний острівець, але лише у iPhone 17 Pro Max. За чутками, це "значно звужений динамічний острівець", оскільки Apple перейшла на новий дизайн для системи Face ID.