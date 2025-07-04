iPhone 17 Pro Max отримає найбільшу батарею в історії смартфонів Apple

Майбутній iPhone 17 Pro Max може стати рекордсменом серед смартфонів Apple завдяки дуже місткій батареї. Очікується найбільша ємність за всю історію iPhone, що обіцяє користувачам довший час роботи без підзарядки. Витік інформації з’явився від відомого інсайдера на платформі Weibo, і ця новина вже викликає ажіотаж серед фанатів компанії.

Рекордна автономність

Флагман, за чутками, отримає батарею на 5000 міліампер-годин. Інсайдер під ніком Instant Digital поділився даними про еволюцію акумуляторів у моделях Pro Max. Ця інформація викликає чималий інтерес, адже автономність лишається ключовим фактором для багатьох користувачів і одним із найбільших мінусів Apple, пише 24 Канал.

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Якщо це правда, то нова батарея в iPhone 17 Pro Max буде на 324 міліампер-години більшою, ніж у попередника, iPhone 16 Pro Max з його 4676 міліампер-годинами.

Для порівняння, еволюція ємності батарей виглядає так:

iPhone 11 Pro Max: 3969 мАг.

iPhone 12 Pro Max: 3687 мАг.

iPhone 13 Pro Max: 4352 мАг.

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАг.

iPhone 15 Pro Max: 4422 мАг.

iPhone 16 Pro Max: 4676 мАг.

iPhone 17 Pro Max: 5000 мАг.

Цей приріст у майже 7% може забезпечити до 35 годин роботи на одному заряді, порівняно з 33 годинами у iPhone 16 Pro Max. Але справа не лише в ємності. Поліпшення енергоефективності завдяки новому чипу A19 Pro та модему Qualcomm Snapdragon X80 також відіграють важливу роль у подовженні автономності. Для користувачів це означає більше часу для роботи, ігор чи перегляду відео без потреби шукати розетку.

Поганою новиною є те, що цього року компанія, схоже, збільшить товщину корпусу – до 8,725 міліметра проти 8,25 міліметра у iPhone 16 Pro Max.

Очікується, що Apple представить iPhone 17 Pro Max у вересні цього року, і якщо чутки підтвердяться, ми отримаємо один із найвитриваліших флагманів на ринку.