П'ять причин, чому варто чекати на новий iPhone 18 Pro

Apple готує серйозні зміни для лінійки iPhone 18 Pro, реліз якої очікується у 2026 році. За чутками, смартфон отримає новий чип, оновлені камери, власний модем і зміни в дизайні. Частина нововведень може суттєво вплинути на продуктивність і автономність.

Попри те що дизайн iPhone 18 Pro, ймовірно, залишиться близьким до попередників, внутрішні оновлення можуть зробити його одним із найцікавіших смартфонів Apple за останні роки. Ось п'ять ключових причин, які виділяють майбутню модель. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Macrumors.

Дивіться також Змініть ці 5 налаштувань на вашому iPhone, щоб посилити власну безпеку

За що саме варто чекати iPhone 18 Pro?

Новий чип A20 Pro на 2-нм техпроцесі. iPhone 18 Pro отримає процесор A20, створений за 2-нм технологією TSMC. Це означає вищу щільність транзисторів, приблизно 15% приросту швидкості та до 30% кращу енергоефективність порівняно з A19. Очікується також використання упаковки WMCM, де оперативна пам'ять частково інтегрована безпосередньо в чип, що позитивно вплине на продуктивність і роботу функцій Apple Intelligence.

Більша батарея завдяки товстішому корпусу. За чутками, iPhone 18 Pro Max стане трохи товстішим і важчим за попередника. Найімовірніша причина такого рішення – збільшена батарея. Це може зробити смартфон рекордсменом за автономністю серед моделей Pro Max, навіть якщо зросте вага пристрою.

Менший Dynamic Island і підготовка до Face ID під дисплеєм. Аналітики сходяться на думці, що Dynamic Island у iPhone 18 Pro стане меншим. Apple тестує мініатюризацію фронтальної камери та компонентів Face ID. Повний перехід під дисплей може ще не відбутися, але цей крок розглядають як проміжний етап до повністю безрамкового екрана.

Новий модем C2 власної розробки Apple. Apple планує встановити в iPhone 18 Pro модем C2, який замінить рішення Qualcomm. Очікується краща енергоефективність, вищі швидкості та підтримка mmWave 5G у США. Це частина довгострокової стратегії компанії з повного контролю над ключовими компонентами смартфона.

Камера з змінною діафрагмою. Основна 48-мегапіксельна камера iPhone 18 Pro може вперше отримати змінну діафрагму. Така система дозволяє фізично регулювати отвір об'єктива, покращуючи зйомку в темряві або даючи більше контролю над глибиною різкості. Це наблизить можливості смартфона до рівня дзеркальних камер.

У сукупності ці зміни роблять iPhone 18 Pro не просто черговим оновленням, а важливим кроком у розвитку лінійки. Саме тому багато користувачів можуть вирішити почекати наступне покоління, замість оновлення вже зараз.

Чому у Apple виникли труднощі зі створенням iPhone із гнучким екраном?

Компанія Apple досі стикається з технічними викликами під час розробки складаного дисплея. Йдеться про прагнення створити екран, який після розкладання виглядатиме абсолютно пласким і не матиме навіть мінімального сліду від шарніра.

Сучасні складані смартфони, зокрема й нещодавно представлений Samsung Galaxy Z TriFold, усе ще мають ледь помітну складку в місці згину. Хоча це не впливає суттєво на використання, подібний ефект знижує візуальну цілісність пристрою. За попередніми витоками, саме усунення цього недоліку є одним із головних пріоритетів інженерів Apple. Нові дані свідчать, що компанія поки не досягла бажаного результату. За словами того ж інсайдера, Apple експериментує з різними типами ультратонкого гнучкого скла, намагаючись знайти оптимальний варіант для серійного виробництва. Також повідомляється, що презентація складаного iPhone може відбутися у вересні.