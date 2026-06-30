Секрети iPhone 18 Pro потрапили у вільний доступ після хакерської атари на партнерів Apple

У сучасному світі технологій, де корпоративна секретність вважається найвищою цінністю, навіть найпотужніші гравці не застраховані від ударів з тіні. Масштабна кібератака на ключового партнера Apple не просто створила незручності, а винесла на загальний огляд те, що компанія планувала приховувати ще довго.

Як стався масштабний злам

Корпорація Apple роками вибудовувала свою стратегію диверсифікації виробництва, роблячи особливу ставку на індійський ринок. Проте саме індійський виробничий гігант Tata Electronics став слабкою ланкою в цій ланцюговій системі безпеки. Хакерське угруповання World Leaks здійснило успішну атаку на сервери компанії, викравши та опублікувавши в даркнеті понад 200 тисяч конфіденційних файлів. Загальний обсяг викраденої інформації сягає 630,4 гігабайта, що включає не лише технічну документацію, а й особисті дані працівників, звіти інженерів та креслення проєктів, пише видання Reuters.

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Кілька тижнів тому Tata Electronics виявила інцидент кібербезпеки в частині наших систем,

– прокоментувала пресслужба індійського виробничого гіганта Tata Electronics.

Фахівці з безпеки, які проаналізували злиті дані, знайшли там сотні згадок про Apple та Tesla. У архівах хакери розмістили папки з назвами, що прямо вказують на заводські дані техгіганта з Купертіно, а також документи з позначками про комерційну таємницю.

Що стало відомо про iPhone 18 Pro

Найбільший резонанс викликала інформація про лінійку iPhone 18 Pro, реліз якої запланували на вересень 2026 року. Серед оприлюднених матеріалів знайшли щонайменше шість документів, які детально описують сотні компонентів майбутнього смартфона й містять повний перелік їхніх постачальників. Це безпрецедентний випадок, адже Apple зазвичай тримає список своїх контрагентів у суворій таємниці, щоб зберігати важелі впливу на ринку.

У даркнет потрапили фотографії прототипів iPhone 18 Pro, зроблені під час випробувань на міцність. На знімках, датованих початком 2026 року, видно пристрій сірого кольору з традиційним дизайном, логотипом Apple та блоком із трьох основних камер. Відомий інсайдер під ніком EvLeaks навіть поширив у соціальній мережі X відеозапис одного з таких краштестів, де смартфон піддають падінню, але відео вже видалили, ймовірно, через скаргу Apple.

Окрім візуальних підтверджень, витік розкрив технічні нутрощі гаджета:

схеми материнських плат для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max;

документацію на майбутній процесор A20 Pro;

деталі щодо конструкції батарей та нових модулів камер.

Додаткової інтриги додав аналітик Мін-Чі Куо, який повідомив, що базова модель iPhone 18 може отримати лише 9 гігабайтів оперативної пам'яті замість очікуваних 12 гігабайтів. Це рішення пов'язують із прагненням компанії оптимізувати витрати на тлі стрімкого подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів.

Наслідки для партнерства та глобального ринку

Цей інцидент серйозно підриває довіру між Apple та її головним індійським збирачем. Компанія Tata Electronics наразі забезпечує приблизно третину всього виробництва iPhone в Індії, а сама країна має намір виробляти 26 відсотків усіх смартфонів бренду у світі до 2026 року. Витік інформації стався в критичний момент, коли Apple змушена підвищувати ціни на iPad та MacBook через зростання собівартості компонентів.

Ця інформація загрожує ретельно вибудуваному бізнесу зі складання iPhone,

– заявило анонімне джерело, близьке до розслідування.

Попри те, що Tata Electronics запевняє про відсутність впливу на поточні операції, Apple вже розпочала власне розслідування. Індійська компанія своєю чергою обмежила внутрішній доступ до систем та залучила міжнародних консультантів для проведення аудиту.

Окрім Apple, від атаки постраждала й компанія Tesla. Хакери оприлюднили креслення, пов'язані з проєктом Highland – внутрішньою назвою оновленої Model 3, а також документацію щодо систем керування батареями та механізмів дверей.

Наразі відомо, що зловмисники висунули вимогу про викуп, проте суму та факт ведення перемовин сторони не розголошують.