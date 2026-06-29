Інсайдери: Бюджетний iPhone 18e не отримає 120-герцовий дисплей ProMotion

Наступне покоління доступних смартфонів від Apple, iPhone 18e, ймовірно, знову розчарує фанатів плавних екранів. Поки конкуренти на Android масово впроваджують 120 Гц у середньому сегменті, купертинівці планують притримати цю технологію для дорожчих моделей щонайменше до 2028 року.

Наступне покоління доступних смартфонів від Apple, iPhone 18e, знову розчарує фанатів плавних екранів. Поки Android-конкуренти масово впроваджують 120 Гц у середньому сегменті, купертинівці планують притримати цю технологію для дорожчих моделей щонайменше до 2028 року. Про це повідомляє видання MacRumors.

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У своєму дописі в соціальній мережі Weibo інформатор стверджує, що наступне покоління бюджетного iPhone зразка 2027 року отримає звичайну 60-герцову LTPS TFT-панель.

Що це означає на практиці? Технологія LTPS (низькотемпературний полікристалічний кремній) – це стандартний тип матриць із фіксованою частотою оновлення 60 кадрів на секунду. Через це пристрій не матиме фірмової технології ProMotion (120 Гц) та функції постійно увімкненого екрана (Always-On display). Ці опції залишаться стандартом лише для дорожчих моделей лінійки iPhone 18.

Таке рішення виглядає доволі консервативним. На ринку Android-смартфонів екрани з частотою 120 Гц уже давно стали нормою навіть у пристроях, які коштують значно дешевше за очікувану ціну iPhone 18e.

Чому Apple зволікає з оновленням?

Заяви китайського інсайдера підтверджує і звіт з Південної Кореї. Згідно з ним, Apple не планує використовувати більш просунуті панелі LTPO у своїх доступних моделях аж до виходу четвертого покоління лінійки "e", реліз якого очікується на початку 2028 року.

Технологія LTPO (низькотемпературний полікристалічний оксид) – це «розумний» екран. На відміну від звичайних дисплеїв, він вміє динамічно змінювати частоту оновлення від 1 до 120 Гц залежно від контенту. Коли ви читаєте текст, частота падає до мінімуму для економії батареї, а під час гортання стрічки новин – зростає до 120 Гц для максимальної плавності.

Фото: Mac Rumors Headlines

Погляд у майбутнє: технологія LTPO+

Перехід на нові матриці у 2028 році частково залежить від успіхів Apple у розробці дисплейної технології наступного покоління – LTPO+. Ця інновація передбачає використання оксидних напівпровідників, що дозволить суттєво знизити енергоспоживання екрана.

Очікується, що у 2028 році Apple притримає LTPO+ ексклюзивно для своїх преміальних пристроїв, включаючи нові версії iPhone Air та майбутній складаний iPhone. Це дозволить передати стандартні панелі LTPO «у спадок» базовим моделям, таким як iPhone 19e. Однак, якщо розробка нової технології затягнеться, це відкладе появу 120-герцових екранів у доступних iPhone.

Важливо! Обмеження екрана – не єдина проблема майбутньої новинки. Через новий графік релізів Apple, базовий iPhone 18 та доступний iPhone 18e затримаються і вийдуть лише навесні 2027 року. Крім того, ці моделі отримають лише 9 ГБ оперативної пам'яті замість прогнозованих 12 ГБ, що може ускладнити роботу з функціями штучного інтелекту в майбутній iOS 27 та Apple Intelligence.

Також компанія планує штучно урізати характеристики стандартного iPhone 18, наблизивши його до бюджетного iPhone 18e через використання дешевших процесорів та пам'яті, хоча знижувати вартість смартфонів для покупців не планує.

Ця ситуація яскраво ілюструє жорстку стратегію сегментації продуктів Apple. Компанія свідомо обмежує можливості базових пристроїв, щоб стимулювати продажі дорожчих Pro-версій. Для пересічного користувача це означає, що за доступ до сучасних стандартів плавності інтерфейсу в екосистемі iOS доведеться переплачувати ще як мінімум кілька років, попри шалений тиск з боку конкурентів.