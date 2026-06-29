Следующее поколение бюджетных смартфонов от Apple, iPhone 18e, вновь разочарует поклонников плавных экранов. Пока Android-конкуренты массово внедряют 120 Гц в среднем сегменте, купертиновцы планируют придержать эту технологию для более дорогих моделей как минимум до 2028 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

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В своём посте в социальной сети Weibo инсайдер утверждает, что следующее поколение бюджетного iPhone 2027 года получит обычную 60-герцовую LTPS TFT-панель.

Что это означает на практике? Технология LTPS (низкотемпературный поликристаллический кремний) — это стандартный тип матриц с фиксированной частотой обновления 60 кадров в секунду. Из-за этого устройство не будет оснащено фирменной технологией ProMotion (120 Гц) и функцией постоянно включенного экрана (Always-On display). Эти опции останутся стандартом только для более дорогих моделей линейки iPhone 18.

Такое решение выглядит довольно консервативным. На рынке Android-смартфонов экраны с частотой 120 Гц уже давно стали нормой даже в устройствах, которые стоят значительно дешевле ожидаемой цены iPhone 18e.

Почему Apple затягивает с обновлением?

Заявления китайского инсайдера подтверждает и отчет из Южной Кореи. Согласно ему, Apple не планирует использовать более продвинутые панели LTPO в своих доступных моделях вплоть до выхода четвёртого поколения линейки "e", релиз которой ожидается в начале 2028 года.

Технология LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид) — это "умный" экран. В отличие от обычных дисплеев, он умеет динамически менять частоту обновления от 1 до 120 Гц в зависимости от контента. Когда вы читаете текст, частота снижается до минимума для экономии заряда батареи, а при пролистывании ленты новостей — возрастает до 120 Гц для максимальной плавности.

Фото: Mac Rumors Headlines

Взгляд в будущее: технология LTPO+

Переход на новые матрицы в 2028 году частично зависит от успехов Apple в разработке дисплейной технологии следующего поколения — LTPO+. Эта инновация предполагает использование оксидных полупроводников, что позволит существенно снизить энергопотребление экрана.

Ожидается, что в 2028 году Apple оставит LTPO+ эксклюзивно для своих премиальных устройств, включая новые версии iPhone Air и будущий складной iPhone. Это позволит передать стандартные панели LTPO "по наследству" базовым моделям, таким как iPhone 19e. Однако, если разработка новой технологии затянется, это отложит появление 120-герцовых экранов в доступных iPhone.

Важно! Ограничения экрана — не единственная проблема будущей новинки. Из-за нового графика релизов Apple базовый iPhone 18 и доступный iPhone 18e задержатся и выйдут только весной 2027 года. Кроме того, эти модели получат лишь 9 ГБ оперативной памяти вместо прогнозируемых 12 ГБ, что может затруднить работу с функциями искусственного интеллекта в будущей iOS 27 и Apple Intelligence.

Также компания планирует искусственно урезать характеристики стандартного iPhone 18, приблизив его к бюджетному iPhone 18e за счет использования более дешёвых процессоров и памяти, хотя снижать стоимость смартфонов для покупателей не планирует.

Эта ситуация ярко иллюстрирует жесткую стратегию сегментации продуктов Apple. Компания сознательно ограничивает возможности базовых устройств, чтобы стимулировать продажи более дорогих Pro-версий. Для рядового пользователя это означает, что за доступ к современным стандартам плавности интерфейса в экосистеме iOS придётся переплачивать ещё как минимум несколько лет, несмотря на безумное давление со стороны конкурентов.