iPhone Duo виходить у жовтні: як він порівнюється з iPhone 18 Pro та чи варто його купувати

У жовтні компанія Apple готує один із найочікуваніших релізів року: на ринок виходить перший гнучкий смартфон iPhone Duo. Новинка обіцяє кардинально інший досвід користування, проте її висока ціна та специфічні характеристики змушують замислитися про доцільність покупки.

Гнучкий дисплей проти класичного корпусу

Головна відмінність новинки полягає у формі корпусу. Якщо iPhone 18 Pro зберігає звичний моноблок із 16-сантиметровим екраном, то iPhone Duo розгортається у повноцінний планшет із внутрішнім дисплеєм на 19,3 сантиметра. У складеному вигляді користувачі отримують компактний зовнішній екран розміром 13,7 сантиметра, що дозволяє виконувати повсякденні завдання без постійного відкривання пристрою, пише 24 Канал.

Розробники виготовили шарнір і рамку складеного смартфона з титану п'ятого класу, тоді як класичні моделі Pro отримали алюмінієвий корпус. Попри тонкий профіль у розгорнутому стані, що становить лише 5,2 міліметра, у складеному вигляді товщина iPhone Duo сягає 11,3 міліметра. Вага складаного пристрою становить 254 грами, що робить його дещо важчим за iPhone 18 Pro вагою 211 грамів.

iPhone Duo / Зображення Apple

Потужність чи зйомка: у чому компроміс

Обидва пристрої працюють на базі новітнього 2-нанометрового процесора A20 Pro з 6-ядерним центральним та 7-ядерним графічним процесорами. Для охолодження начинки інженери застосували випаровувальну камеру. Проте через обмежений простір всередині гнучкого корпусу iPhone Duo забезпечує 35% приросту тривалої продуктивності порівняно з минулим поколінням процесора, тоді як iPhone 18 Pro досягає 40%.

Суттєвіші розбіжності зачіпають системи камер. Флагманський iPhone 18 Pro має три камери по 48 мегапікселів із новою змінною діафрагмою головного об'єктива та 8-кратним оптичним зумом. Натомість iPhone Duo оснастили лише двома модулями по 48 мегапікселів без окремого телеоб'єктива. Водночас внутрішній екран iPhone Duo підтримує стилус Apple Pencil із роз'ємом USB-C (поки що його не випустили), а для біометричного захисту розробники встановили сканер Touch ID у бічну кнопку замість системи Face ID.

iPhone Duo / Зображення Apple

Ціна питання та терміни виходу

Вартість виступає головним бар'єром під час вибору. Базова версія iPhone 18 Pro із накопичувачем на 256 гігабайтів коштує 1 199 доларів. За аналогічний обсяг пам'яті в iPhone Duo доведеться віддати 1 999 доларів, що створює різницю у 800 доларів. Топова модифікація гнучкого смартфона на 2 терабайти обійдеться покупцям у 3 199 доларів.

Автономність пристроїв також відрізняється. Модель iPhone 18 Pro Max гарантує до 45 годин відтворення відео. Показники iPhone Duo залежать від обраного екрана: внутрішній дисплей забезпечує до 31 години роботи, а зовнішній – до 44 годин.

iPhone Duo / Зображення Apple

Попередні замовлення на iPhone Duo стартують 16 жовтня, а офіційні продажі розпочнуться 23 жовтня 2026 року.

Новий гнучкий смартфон підійде шукачам інновацій, тоді як класична лінійка Pro залишається надійнішим інструментом для фотографів і шанувальників максимальної автономності.