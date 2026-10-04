Гнучкий дисплей проти класичного корпусу

Головна відмінність новинки полягає у формі корпусу. Якщо iPhone 18 Pro зберігає звичний моноблок із 16-сантиметровим екраном, то iPhone Duo розгортається у повноцінний планшет із внутрішнім дисплеєм на 19,3 сантиметра. У складеному вигляді користувачі отримують компактний зовнішній екран розміром 13,7 сантиметра, що дозволяє виконувати повсякденні завдання без постійного відкривання пристрою, пише 24 Канал.

Розробники виготовили шарнір і рамку складеного смартфона з титану п'ятого класу, тоді як класичні моделі Pro отримали алюмінієвий корпус. Попри тонкий профіль у розгорнутому стані, що становить лише 5,2 міліметра, у складеному вигляді товщина iPhone Duo сягає 11,3 міліметра. Вага складаного пристрою становить 254 грами, що робить його дещо важчим за iPhone 18 Pro вагою 211 грамів.

iPhone Duo / Зображення Apple

Потужність чи зйомка: у чому компроміс

Обидва пристрої працюють на базі новітнього 2-нанометрового процесора A20 Pro з 6-ядерним центральним та 7-ядерним графічним процесорами. Для охолодження начинки інженери застосували випаровувальну камеру. Проте через обмежений простір всередині гнучкого корпусу iPhone Duo забезпечує 35% приросту тривалої продуктивності порівняно з минулим поколінням процесора, тоді як iPhone 18 Pro досягає 40%.

Суттєвіші розбіжності зачіпають системи камер. Флагманський iPhone 18 Pro має три камери по 48 мегапікселів із новою змінною діафрагмою головного об'єктива та 8-кратним оптичним зумом. Натомість iPhone Duo оснастили лише двома модулями по 48 мегапікселів без окремого телеоб'єктива. Водночас внутрішній екран iPhone Duo підтримує стилус Apple Pencil із роз'ємом USB-C (поки що його не випустили), а для біометричного захисту розробники встановили сканер Touch ID у бічну кнопку замість системи Face ID.

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iPhone Duo / Зображення Apple

Ціна питання та терміни виходу

Вартість виступає головним бар'єром під час вибору. Базова версія iPhone 18 Pro із накопичувачем на 256 гігабайтів коштує 1 199 доларів. За аналогічний обсяг пам'яті в iPhone Duo доведеться віддати 1 999 доларів, що створює різницю у 800 доларів. Топова модифікація гнучкого смартфона на 2 терабайти обійдеться покупцям у 3 199 доларів.

Автономність пристроїв також відрізняється. Модель iPhone 18 Pro Max гарантує до 45 годин відтворення відео. Показники iPhone Duo залежать від обраного екрана: внутрішній дисплей забезпечує до 31 години роботи, а зовнішній – до 44 годин.

iPhone Duo / Зображення Apple

Попередні замовлення на iPhone Duo стартують 16 жовтня, а офіційні продажі розпочнуться 23 жовтня 2026 року.

Новий гнучкий смартфон підійде шукачам інновацій, тоді як класична лінійка Pro залишається надійнішим інструментом для фотографів і шанувальників максимальної автономності.