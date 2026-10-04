Гибкий дисплей против классического корпуса

Главное отличие новинки заключается в форме корпуса. Если iPhone 18 Pro сохраняет привычный моноблок с 16-сантиметровым экраном, то iPhone Duo раскладывается в полноценный планшет с внутренним дисплеем размером 19,3 сантиметра. В сложенном виде пользователи получают компактный внешний экран размером 13,7 сантиметра, что позволяет выполнять повседневные задачи без постоянного раскрытия устройства, пишет 24 Канал.

Разработчики изготовили шарнир и рамку сложенного смартфона из титана пятого класса, тогда как классические модели Pro получили алюминиевый корпус. Несмотря на тонкий профиль в разложенном состоянии, составляющий всего 5,2 миллиметра, в сложенном виде толщина iPhone Duo достигает 11,3 миллиметра. Вес складного устройства составляет 254 грамма, что делает его несколько тяжелее, чем iPhone 18 Pro весом 211 граммов.

iPhone Duo / Изображение Apple

Мощность или съемка: в чем компромисс

Оба устройства работают на базе новейшего 2-нанометрового процессора A20 Pro с 6-ядерным центральным и 7-ядерным графическим процессорами. Для охлаждения внутренних компонентов инженеры использовали испарительную камеру. Однако из-за ограниченного пространства внутри гибкого корпуса iPhone Duo обеспечивает 35% прирост длительной производительности по сравнению с прошлым поколением процессора, тогда как iPhone 18 Pro достигает 40%.

Более существенные различия касаются камерных систем. Флагманский iPhone 18 Pro имеет три камеры по 48 мегапикселей с новой переменной диафрагмой главного объектива и 8-кратным оптическим зумом. В свою очередь, iPhone Duo оснащен лишь двумя модулями по 48 мегапикселей без отдельного телеобъектива. При этом внутренний экран iPhone Duo поддерживает стилус Apple Pencil с разъемом USB-C (пока что его не выпустили), а для биометрической защиты разработчики встроили сканер Touch ID в боковую кнопку вместо системы Face ID.

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iPhone Duo / Изображение Apple

Цена и сроки выхода

Стоимость является главным барьером при выборе. Базовая версия iPhone 18 Pro с накопителем на 256 гигабайт стоит 1 199 долларов. За аналогичный объем памяти в iPhone Duo придется отдать 1 999 долларов, что составляет разницу в 800 долларов. Топовая модификация гибкого смартфона на 2 терабайта обойдется покупателям в 3 199 долларов.

Автономность устройств также различается. Модель iPhone 18 Pro Max гарантирует до 45 часов воспроизведения видео. Показатели iPhone Duo зависят от выбранного экрана: внутренний дисплей обеспечивает до 31 часа работы, а внешний – до 44 часов.

iPhone Duo / Изображение Apple

Предзаказы на iPhone Duo начнутся 16 октября, а официальные продажи стартуют 23 октября 2026 года.

Новый гибкий смартфон подойдет тем, кто ищет инновации, тогда как классическая линейка Pro остается более надежным инструментом для фотографов и поклонников максимальной автономности.