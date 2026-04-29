Чому вартість деяких компонентів iPhone зросте вчетверо до 2027 року

До 2027 року витрати на пам'ять у iPhone можуть зрости в кілька разів і зайняти майже половину вартості компонентів. Причина – глобальний попит на ресурси для розвитку штучного інтелекту.

Аналітики прогнозують, що вже до 2027 року пам'ять може становити до 45% собівартості компонентів iPhone, тоді як зараз цей показник тримається на рівні близько 10%. Така зміна пов'язана з різким зростанням попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Про це пише Macrumors.

Дивіться також iPhone 18 варто чекати: ось все, що відомо про майбутній смартфон Apple

Що відбувається з ринком пам'яті і як це вплине на iPhone?

Щороку Apple закуповує пам'ять приблизно для 250 мільйонів iPhone і тривалий час була одним із найбільших клієнтів виробників. Однак ситуація змінилася – тепер компанії доводиться конкурувати з іншими гравцями за обмежені обсяги постачання.

Основний фактор – активне будівництво дата-центрів для обробки складних моделей ШІ. Великі технологічні компанії та постачальники інфраструктури, зокрема ті, що працюють із високопродуктивними обчисленнями, почали перебивати пропозиції виробників споживчої електроніки. Виробники пам'яті, такі як Samsung, SK Hynix та Micron, отримують великі авансові платежі від хмарних компаній, які прагнуть забезпечити собі виробничі потужності.

Це змінює звичну модель ринку, де спочатку узгоджувалися обсяги поставок, а вже потім ціни. Тепер конкуренція йде одразу за ресурси.

Зміни вже впливають на стратегію Apple. За даними джерел, компанія може змінити графік запуску нових смартфонів. Очікується, що лінійка iPhone 18 буде представлена частинами – дорожчі Pro-моделі вийдуть восени 2026 року, тоді як більш доступні версії перенесуть на весну 2027-го. Також у цей період можуть показати складаний iPhone.

Як пише FT, перед керівництвом компанії постає ключове питання – чи компенсувати зростання витрат за рахунок підвищення цін, чи зберегти їх на поточному рівні, пожертвувавши прибутком. Особливо це важливо для ринків Індії та Китаю, де Apple активно конкурує з місцевими брендами.

Аналітики вважають, що компанія може обрати стратегію утримання частки ринку замість підвищення цін, але остаточне рішення залежатиме від ситуації ближче до запуску нових моделей.

Чому ціна на пам'ять стрімко зростає?

Аналітичні звіти вказують на те, що ключові постачальники напівпровідників змінили свою стратегію після тривалого періоду низьких цін. Основні гравці ринку, такі як Samsung, SK Hynix та Micron, скоротили обсяги виробництва, щоб подолати надлишок продукції, який спостерігався раніше. Тепер, коли запаси на складах зменшилися, а попит на сучасні стандарти пам'яті на кшталт LPDDR5 та LPDDR5X зріс, постачальники диктують нові умови.

Особливий тиск створює розвиток технологій штучного інтелекту. Нові смартфони потребують більшого обсягу швидкої оперативної пам'яті для локальної роботи нейромереж, що змушує виробників закуповувати дорожчі модулі у великих кількостях. Очікується, що в найближчі квартали вартість контрактів на поставку оперативної пам'яті зросте на 15–20%. Це поставить бренди перед вибором: або піднімати роздрібні ціни на смартфони, або економити на інших характеристиках, наприклад, камерах чи матеріалах корпусу, щоб не відлякати покупців занадто високими цінниками.