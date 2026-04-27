Apple входить у нову епоху після зміни керівництва: компанію очолить новий CEO, а разом із цим можуть змінитися й підходи до головного продукту бренду – iPhone. Хоча реліз iPhone 18 уже не викликає сумнівів, свіжі витоки натякають, що базова модель може отримати помітно серйозніше оновлення, ніж очікувалося раніше, розповідає 24 Канал.

У вересні 2026 року компанія планує показати лише iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та свій перший складаний iPhone. А звичайний iPhone 18 можуть перенести на початок 2027 року – цей факт раніше підтвердило видання Bloomberg.

На перший погляд, це виглядає як погана новина для тих, хто чекає саме базову версію, але новий витік може зробити це очікування виправданим.

Чому iPhone 18 раптом став цікавішим?

Аналітик Ден Ністедт повідомив, що iPhone 18 може отримати 12 ГБ оперативної пам'яті. Для порівняння, у iPhone 17 встановлено 8 ГБ, тобто йдеться про збільшення одразу на 50%, пише Pocket-lint.

Такий обсяг RAM означає не лише кращу багатозадачність, а й більш комфортну роботу з функціями Apple Intelligence. Чим більше оперативної пам'яті, тим ефективніше система може працювати з фоновими процесами, складними застосунками та ШІ-інструментами, які Apple активно просуває.

Окрім цього, Ністедт також заявив, що смартфон може отримати новий чип A20, створений за 2-нм техпроцесом. Це має забезпечити помітний приріст продуктивності порівняно з A19, який очікується в попередньому поколінні.

На тлі глобального дефіциту пам'яті та зростання цін на компоненти такий апгрейд виглядає неочікувано. Проте він цілком логічний. На конференції WWDC 2026 Apple, ймовірно, нарешті детально покаже нову версію Siri та персоналізовані функції Apple Intelligence, які вперше анонсували ще на WWDC 2024.

Якщо компанія встигне завершити розробку, оновлену Siri можуть випустити вже у вересні разом з iOS 27. Для повноцінної роботи таких функцій додаткова оперативна пам'ять буде дуже доречною навіть у базовому iPhone.

Подібний крок Apple вже робила раніше. iPhone 16 Pro мав 8 ГБ RAM, а iPhone 17 Pro отримав уже 12 ГБ. Тепер компанія може перенести цю практику й на стандартну модель.

Поки що до релізу iPhone 18 ще далеко, але якщо ці чутки підтвердяться, базова версія може стати значно цікавішою для тих, хто не хоче переплачувати за Pro-моделі. Головне питання – чи зможе Apple зберегти стартову ціну на рівні 800 доларів.

Що ще ми знаємо про iPhone 18?

Окрім чуток про 12 ГБ оперативної пам'яті та новий процесор A20, навколо iPhone 18 уже з'явилося кілька помітних витоків, які стосуються дизайну та кольорів.

Однією з головних тем стали нові відтінки для Pro-лінійки. Інсайдери повідомляють, що Apple тестує Light Blue, Dark Gray, Silver і новий акцентний колір Dark Cherry. Саме темно-вишневий відтінок називають головною "фішкою" покоління – він має замінити яскравіші кольори попередніх моделей і стати новим фірмовим стилем Pro-версій, розповідає MacRumours.

Також Apple може відмовитися від класичного чорного кольору на користь більш м'якого Dark Gray, а Light Blue нагадуватиме знайомий користувачам Sierra Blue.

Ще один важливий витік стосується дизайну. За попередніми даними, iPhone 18 Pro Max збереже загальний стиль попередника, але отримає менший Dynamic Island, що дозволить звільнити більше місця на дисплеї. TechRadar також припускає частковий перехід до Face ID під екраном, хоча повністю приховати систему Apple, ймовірно, зможе лише в наступних поколіннях.

Крім того, повідомляється, що смартфон може мати трохи товстіший корпус через більший акумулятор та більш цілісний дизайн задньої панелі без вираженого двоколірного оформлення.

Окрему увагу привертає і перший складаний iPhone, який можуть показати разом із Pro-моделями вже восени 2026 року. Саме через це базовий iPhone 18, за чутками, можуть перенести на початок 2027-го.