Позапланове оновлення iOS 26.4.2 та iPadOS 26.4.2 було випущене для пристроїв, починаючи з iPhone 11 і новіших моделей, а також для низки iPad, включно з iPad Pro, iPad Air, iPad mini та базовими версіями планшетів останніх поколінь, інформує PhoneArena.

Чому Apple радить встановити оновлення негайно?

Головна причина термінового релізу – усунення вразливості CVE-2026-28950, яка стосується конфіденційності повідомлень. Помилка дозволяла системі зберігати вміст сповіщень навіть після того, як користувач видаляв їх вручну.

Проблема була пов'язана з механізмом входу в систему. Операційка постійно веде внутрішній журнал дій – своєрідний технічний щоденник, де фіксуються різні процеси для стабільної роботи пристрою та діагностики збоїв.

У нормальному режимі такі журнали не повинні містити текст повідомлень, а лише технічну інформацію про факт отримання сповіщення. Проте через помилку iPhone та iPad зберігали не лише сам факт надходження повідомлення, а й його зміст у постійних лог-файлах.

Саме це створювало проблему: навіть якщо користувач видаляв повідомлення, його текст міг залишатися у системі. Такі дані потенційно могли бути доступними для шкідливого програмного забезпечення.

Як вирішили проблему?

Apple повідомляє, що проблему усунуто завдяки "покращеному редагуванню даних". Фактично, система отримала нові правила щодо того, яку інформацію не можна зберігати у логах. Це має запобігти повторному потраплянню конфіденційного вмісту повідомлень у службові журнали.

Як встановити оновлення OS 26.4.2 та iPadOS 26.4.2?

Щоб встановити оновлення, потрібно перейти у "Налаштування" → "Основні" → "Оновлення ПЗ" та завантажити останню версію системи.

Окрім стабільного оновлення безпеки, Apple також випустила iOS 26.5 Beta 3. Компанія продовжує підготовку до WWDC 2026, яка стартує 8 червня. Саме там очікується одна з головних презентацій року – дебют Siri 2.0.

Що відомо про нову Siri?

За попередньою інформацією, нова версія голосового помічника отримає значно потужніший штучний інтелект. Якщо зараз Siri працює на моделі приблизно з 8 мільярдами параметрів, то нова система нібито базуватиметься на кастомній LLM із 1,2 трильйона параметрів, створеній на основі Gemini.

Очікується, що Siri 2.0 зможе значно краще розуміти складні запити, працювати з контекстом екрана та виконувати багатокрокові завдання. Наприклад, користувач зможе попросити Siri відредагувати фото, зробити його яскравішим і одразу надіслати родичу.

Після завершення презентації WWDC 8 червня Apple, як очікується, одразу відкриє доступ до iOS 27 Beta 1. А стабільна версія iOS 27 для всіх користувачів традиційно вийде вже у вересні.