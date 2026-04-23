Внеплановое обновление iOS 26.4.2 и iPadOS 26.4.2 было выпущено для устройств, начиная с iPhone 11 и более новых моделей, а также для ряда iPad, включая iPad Pro, iPad Air, iPad mini и базовыми версиями планшетов последних поколений, информирует PhoneArena.

Почему Apple советует установить обновление немедленно?

Главная причина срочного релиза – устранение уязвимости CVE-2026-28950, которая касается конфиденциальности сообщений. Ошибка позволяла системе сохранять содержимое уведомлений даже после того, как пользователь удалял их вручную.

Проблема была связана с механизмом входа в систему. Операционка постоянно ведет внутренний журнал действий – своеобразный технический дневник, где фиксируются различные процессы для стабильной работы устройства и диагностики сбоев.

В нормальном режиме такие журналы не должны содержать текст сообщений, а только техническую информацию о факте получения уведомления. Однако из-за ошибки iPhone и iPad сохраняли не только сам факт поступления сообщения, но и его содержание в постоянных лог-файлах.

Именно это создавало проблему: даже если пользователь удалял сообщение, его текст мог оставаться в системе. Такие данные потенциально могли быть доступными для вредоносного программного обеспечения.

Как решили проблему?

Apple сообщает, что проблема устранена благодаря "улучшенному редактированию данных". Фактически, система получила новые правила относительно того, какую информацию нельзя хранить в логах. Это должно предотвратить повторное попадание конфиденциального содержимого сообщений в служебные журналы.

Как установить обновление OS 26.4.2 и iPadOS 26.4.2?

Чтобы установить обновление, нужно перейти в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" и загрузить последнюю версию системы.

Кроме стабильного обновления безопасности, Apple также выпустила iOS 26.5 Beta 3. Компания продолжает подготовку к WWDC 2026, которая стартует 8 июня. Именно там ожидается одна из главных презентаций года – дебют Siri 2.0.

Что известно о новой Siri?

По предварительной информации, новая версия голосового помощника получит значительно более мощный искусственный интеллект. Если сейчас Siri работает на модели примерно с 8 миллиардами параметров, то новая система якобы будет базироваться на кастомной LLM с 1,2 триллиона параметров, созданной на основе Gemini.

Ожидается, что Siri 2.0 сможет значительно лучше понимать сложные запросы, работать с контекстом экрана и выполнять многошаговые задачи. Например, пользователь сможет попросить Siri отредактировать фото, сделать его ярче и сразу отправить родственнику.

После завершения презентации WWDC 8 июня Apple, как ожидается, сразу откроет доступ к iOS 27 Beta 1. А стабильная версия iOS 27 для всех пользователей традиционно выйдет уже в сентябре.